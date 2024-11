Interdiction de corrida pour les moins de 16 ans : la colère des aficionados

La proposition de loi visant à interdire la corrida pour les moins de seize ans est débattue ce 14 novembre à l’Assemblée nationale. Une mesure qui provoque la colère des aficionados à Nîmes.

La corrida avec mise à mort du taureau est un spectacle familier à Nîmes (Gard). On y vient parfois même avec ses enfants. Alors, la proposition de loi qui interdirait les corridas aux moins de seize ans, Stéphane Panzani est contre. Il dirige le café juste en face des arènes où se retrouvent beaucoup d'aficionados. Il craint la fin d’une tradition familiale : “C'est une tradition familiale en Camargue. On y va avec les enfants et les petits-enfants donc on pense que c’est la première étape pour nous interdire d’y aller.”

"Des enfants de 2 ans en corrida"

Claire Starozinski a enseigné pendant 34 ans au collège et au lycée. Elle, pense plutôt à la vulnérabilité de certains enfants : “À partir du moment où les parents veulent emmener leurs enfants en corrida, il faut que le législateur intervienne et fixe un âge. Moi, j’ai vu des enfants de deux ans en corrida.”

