Consommation : 80% des cornichons vendus en France proviennent d'Inde

80% des cornichons consommés dans l'Hexagone sont produits en Inde, où la main d'œuvre est 15 fois moins chère et le climat idéal.

Pour une bonne raclette, il faut des pommes de terre, du fromage, de la charcuterie, mais aussi des cornichons. Dans le restaurant parisien "Les fondus de raclette", les cornichons viennent de la Sarthe. Mais les cornichons achetés en grande surface ne sont pas toujours français. Dans un rayon de supermarché, seuls deux pots de cornichons affichent leur pays d'origine. Un est français, l'autre indien. Il s'agit de deux marques de la société "Reitzel". Aucune loi n'impose aux fabricants d'indiquer l'origine des produits, explique Perrine Beurey, responsable marketing chez "Reitzel".

La saumure se conserve

80% des cornichons consommés en France proviennent d'Inde. La main d'œuvre y est 15 fois moins chère, et le climat idéal. Il permet en effet de faire trois récoltes par an, tandis qu'en France, une seule est possible en été. Présente sur le plateau du 13 Heures, mardi 5 décembre, la journaliste Dorothée Lachaud indique que l'eau des cornichons, la saumure, se garde. "Elle peut remplacer le vinaigre dans une sauce, on peut y faire mariner d'autres petits pickles", précise-t-elle.