Championnats d'Europe de pâtisserie : grâce à un soufflé au chocolat et un sorbet abricot, la France décroche le titre à Paris

Après deux jours d'intense compétition, l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe de pâtisserie lundi.

La France a été sacrée championne d'Europe de pâtisserie devant six autres pays, lundi 22 janvier à Paris, dans le cadre du salon Europain. Le marathon pâtissier a duré 5h30, sans aucun temps mort. Les Bleus, Jérémy Massing et Haruka Atsuji, ont fait naître plusieurs desserts époustouflants devant un public chauffé à blanc. Première épreuve : un entremets glacé en moins de deux heures. L'équipe de France a d'abord présenté un sorbet abricot, croustillant noisette et glace yaourt.

Trois mois de travail en laboratoire

Puis, place à un soufflé au chocolat et à la poire, évidemment confectionné sans la moindre improvisation. En Alsace, pendant trois mois, en laboratoire, ce dessert a été pensé, testé, perfectionné. "On répète les gestes des dizaines et des dizaines de fois, pour ne pas trop réfléchir le jour J. Comme ça, ça nous évite de stresser, ça devient des automatismes, c'est tout de suite beaucoup plus facile à appréhender comme épreuve", confie Jérémy Massing. Dernier moment de tension : la présentation des œuvres, où il ne faut pas trembler ni trébucher.