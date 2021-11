"On a besoin d'un chef qui nous montre qu'il y a une voie et qu'on y va", a déclaré sur franceinfo le médecin-explorateur.

Yannick Jadot "n'a pas cet enthousiasme qu'on attend d'un chef d'État", a regretté le médecin-explorateur Jean-Louis Étienne, lundi 1er novembre sur franceinfo. "Aller à l'idéal tout en comprenant le réel, voilà ce que j'attends des écologistes", a-t-il poursuivi, reprenant une citation du leader socialiste Jean Jaurès lors de son Discours à la Jeunesse, en 1903.

"Ils se neutralisent par la plainte", a-t-il estimé concernant les candidats à la présidentielle. Selon lui, "il faut convaincre le citoyen de devenir un acteur de la solution". "Il y a du fun à être écolo", a-t-il assuré.

"De la gauche, depuis Yannick Jadot, à l'extrême gauche, c'est d'un pessimisme ambiant, ils ne sont pas funs, on a besoin d'énergie, de solutions, d'enthousiasme, on a besoin d'un chef qui nous montre qu'il y a une voie et qu'on y va." Jean-Louis Étienne à franceinfo

Le médecin-explorateur dit attendre des Verts, "et même de la gauche en général", qu'ils adoptent "une image plus entrepreneuriale". "Je trouve que nos Verts français ne sont pas assez réalistes comme peuvent l'être les Verts allemands", a-t-il poursuivi. "Le pays a besoin d'être relancé, il a besoin de l'activité économique, de l'activité industrielle, on a besoin de réindustrialiser la France", a indiqué Jean-Louis Étienne, "sans économie, sans activité économique, avec quoi va-t-on tirer les ressources pour la transition énergétique ?"