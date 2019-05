VIDEO. Européennes : "Cette jeunesse qui s'est mobilisée c'est notre plus belle surprise" affirme Yannick Jadot

La liste Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a remporté 13,47% des voix aux élections européennes, un résultat bien meilleur que ce que prévoyaient les sondages, mais qui n'a pas surpris Yannick Jadot, tête de liste Europe Ecologie Les Verts. "Les sondages donnaient un score bien inférieur. Les sondages se trompaient. Je l'ai souvent répété, les retours étaient très bons et on voyait une volonté très forte des Françaises et des Français de vouloir voter un vote pour des solutions écologistes", a-t-il expliqué lundi 27 mai sur franceinfo.

Le député européen a déclaré qu'une"cristallisation de l'électorat" avait eu lieu la semaine dernière. "C'est pour ça qu'encore ces derniers jours je vous promettais un très bon score des écologistes et nous l'avons obtenu." Les écologistes sont arrivés en tête chez les moins de 35 ans. C'est une dimension "essentielle parce que la jeunesse c'est l'avenir. Cette jeunesse qui s'est mobilisée c'est notre plus belle surprise, notre plus bel enthousiasme. Cette Europe-là, il va falloir la faire vivre, construire de nouveau la confiance entre les citoyens et l'Europe," a affirmé Yannick Jadot.

On n'a jamais triché dans ce scrutin. C'est un scrutin européen, on a parlé d'Europe, on est écologistes, on a parlé d'Europe. La pari que nous nous étions donné nous l'avons atteint. Yannick Jadot

Yannick Jadot a proposé dimanche la mise en place d'un "comité citoyen de surveillance de l'Europe pour qu'il puisse tous les mois dire ce qu'il se passe, quels sont les enjeux et potentiellement mobiliser l'opinion publique."