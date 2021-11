Présidentielle 2022 : Yannick Jadot appelle au "rassemblement" de la gauche derrière les écologistes

"Je dis aux socialistes comme à tous les progressistes : rejoignez-nous !" Yannick Jadot "espère" un "rassemblement" de la gauche "en janvier" derrière sa candidature. Le candidat écologiste juge la victoire à l'élection présidentielle possible malgré la faiblesse actuelle de son camp. Il l'explique dans une interview au JDD, dimanche 21 novembre.

"Construisons ensemble l'alternance à un quinquennat de renoncement écologique, de régression sociale et d'affaissement démocratique", lance le vainqueur de la primaire écologiste. Pour Yannick Jadot, "les Français attendent des solutions à la hauteur des défis du climat, du vivant, de la santé et de leur exigence de justice sociale".

"Je ne vois que l'écologie pour nous réconcilier avec notre avenir et entre nous." Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle dans le "Journal du Dimanche"

Alors que la gauche aborde l'élection divisée et affaiblie, cette candidature unique est souhaitée par les électeurs de gauche, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Quelque 53% des électeurs de gauche interrogés souhaitent un rapprochement entre la socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste Yannick Jadot, aboutissant à une candidature unique, contre 47% opposés à cette idée. Un rapprochement entre la maire PS de Paris et l'eurodéputé EELV est en revanche rejeté par 59% de l'ensemble des personnes sondées, contre 41% qui y seraient favorables.

L'hypothèse d'une candidature unique de la gauche réunissant le PS, EELV, La France insoumise (LFI) et le Parti communiste (PCF) aurait quant à elle les faveurs de 70% des électeurs de gauche (30% seraient contre), mais partagerait l'ensemble plus large des personnes interrogées (48% pour, 52% contre).

Sondage réalisé les 18 et 19 novembre en ligne, auprès d'un échantillon de 1 510 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.