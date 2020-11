Présidentielle 2022 : le candidat d'EELV sera désigné avant la fin septembre 2021

Trois personnalités de la mouvance écologiste se sont pour l'heure portées candidates : l'actuelle responsable du parti écologiste Sandrine Rousseau, l'eurodéputé Yannick Jadot et le maire de Grenoble Eric Piolle.

Europe Ecologie-Les Verts met le cap sur la présidentielle de 2022. Le parti a adopté, dimanche 22 novembre, les modalités de sa feuille de route, "qu’il soumettra aux partis partenaires du pôle écologiste", indique un communiqué.

EELV désignera son candidat à la prochaine élection présidentielle avant la fin septembre 2021, à l'occasion de la future primaire organisée par le parti pour départager les différents candidats. "Le scrutin aurait lieu avant le 30 septembre 2021 et pourraient s'y présenter les candidat.e.s ayant recueilli les parrainages des membres du Conseil du pôle écologiste, composé de délégué.es des formations partenaires", ont précisé les porte-paroles d'EELV, Eva Sas et Alain Coulombel.

La désignation du candidat et l'élaboration du projet politique en vue de la présidentielle 2022 seront ouverts à tous à condition d'adhérer "à une charte de valeurs écologistes", et de verser "une participation à prix libre à partir de 1 euro", ajoute le communiqué.

Trois personnalités ont proposé leur candidature

La "feuille de route" d'EELV pour la présidentielle prévoit également d'ouvrir "dès la semaine prochaine le dialogue autour de leurs propositions avec leurs partenaires du pôle écologiste".

EELV leur proposera en outre de participer à "un processus de création, en plusieurs étapes, d'une nouvelle force de l'écologie politique" dont le but est d'"accueillir toutes celles et ceux prêt-es à s'engager pour porter les écologistes aux responsabilités les plus hautes".

Trois personnalités de la mouvance écologiste se sont pour l'heure portées candidates à la candidature : l'ancienne vice-présidente de la région Hauts-de-France et responsable d'EELV Sandrine Rousseau, l'eurodéputé Yannick Jadot et le maire de Grenoble Eric Piolle.