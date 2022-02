Présidentielle 2022 : la France est-elle prête pour un président écologiste ?

La France a connu des catastrophes climatiques d'ampleur inédite au cours des dernières années. L'environnement est d'ailleurs devenu la troisième préoccupation des Français, après le pouvoir d'achat et la santé. Ce qui pourrait expliquer les bons résultats des Verts aux élections européennes ou encore aux municipales à Lyon (Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin) ou encore Bordeaux (Gironde).



Sondages en baisse pour Yannick Jadot

Si les écolos assument vouloir jouer au premier plan aux élections nationales, Yannick Jadot peine encore à convaincre. "Je ne pense pas que pour diriger la France, l'écologie est ce qu'il y a de plus important", estime une passante, tandis qu'un autre juge le candidat "pas assez de gauche". Depuis sa victoire à la primaire des écologistes en octobre 2021, les sondages sont en baisse pour Yannick Jadot. "[À la] présidentielle, il n'y a que deux candidats au second tour, donc la perspective de votre pour un candidat écolo qui deviendrait président, je crois que pour l'instant, ça ne passe pas", analyse Daniel Boy, directeur de recherche émérite au CEVIPOF et spécialiste de l'écologie politique.