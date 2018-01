Interdiction de la pêche électrique : "Une victoire forte", selon l'écologiste Yannick Jadot

Le député européen écologiste, Yannick Jadot, s'est dit "heureux", mardi, du vote du Parlement de Strasbourg en faveur de l'interdiction de la pêche électrique dans l'Union européenne. Yannick Jadot en juin 2017. (JC TARDIVON / MAXPPP)

Yannick Jadot, député européen écologiste a dit mardi 16 janvier sur franceinfo qu'il était "heureux" du vote du Parlement européen à Strasbourg en faveur de l'interdiction de la pêche électrique dans l'Union européenne : 402 députés ont voté pour l'interdiction totale et 232 contre. "C'est la victoire des associations, des pêcheurs, de la grande distribution qui s'est mobilisée, des chefs cuisiniers et des scientifiques", a-t-il réagi.

Yannick Jadot estime avoir "fait le boulot au Parlement européen en prenant ce combat à bras le corps, en allant voir les députés d'autres groupes politiques pour les informer de la réalité de cette pêche électrique". Selon lui, ce travail a permis de "déconstruire, et les arguments du lobby néerlandais et malheureusement trop souvent, les arguments de la Commission européenne qui s'est faite totalement piéger par le lobby néerlandais". Le vote du Parlement s'oppose à une dérogation proposée par la Commission pour étendre cette pratique plus largement en mer du Nord. Les Pays-Bas étaient favorables à cette demande.

Le combat n'est pas terminé

Pour le député européen, "c'est une victoire forte", mais pas suffisante. Le Parlement va maintenant entrer en négociation avec les États membres et la Commission pour trouver un compromis final. Yannick Jadot veut saisir l'opportunité : "Comme la majorité est forte, le Parlement européen aura une position forte sur ce sujet". Le député européen écologiste demande au gouvernement français de mener la bataille : "Il va falloir que la France sorte de sa gentille passivité sur ce sujet, en tout cas le gouvernement français, pour aller au combat, parce qu'on veut des territoires côtiers vivants, on veut des pêcheurs artisans".