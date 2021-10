Éducation : "Il n'y aura plus de fermetures de classes" en milieu rural "si les élus locaux ne sont pas d'accord", promet Xavier Bertrand

Invité des "matins présidentiels" de franceinfo, le 4 octobre 2021, le président de la région Hauts-de-France veut également permettre aux jeunes "de ne plus galérer pour la question des stages".

"Il n'y aura plus de fermetures de classes si je suis élu président, si les élus locaux ne sont pas d'accord", promet Xavier Bertrand, invité des "matins présidentiels" de franceinfo le 4 octobre 2021. "On n'impose pas des règles différentes dans la ruralité par rapport au cœur des villes", ajoute le président de la région des Hauts-de-France, candidat à la présidentielle.

"Ce que je veux c'est permettre également à tous ces jeunes de ne plus galérer pour la question des stages. Ce n'est pas l'idée d'avoir l'obsession d'un diplôme, c'est l'obsession d'aller vers un métier", précise-t-il. Sur la question de l'orientation, Xavier Bertrand dénonce une injustice entre les élèves "dont les parents ont un carnet d'adresses long comme le bras et ceux qui n'ont pas de relations".

Comment faire pour donner un carnet d'adresses à un enfant qui n'en a pas ? "C'est ce que je commence à faire des les Hauts-de-France, avec un système qui s'appelle 'Proch'orientation'. En plus des centres d'information et d'orientation, nous avons des professionnels, des retraités, des étudiants, des apprentis qui viennent expliquer dans les collèges et dans les lycées ce qu'est leur métier, comment ils en sont arrivés là, combien ils gagnent", explique-t-il.