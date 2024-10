Visite d'Emmanuel Macron au Maroc : les bases d’un pacte migratoire établies

Parmi les nombreux sujets mis sur la table lors de la visite de la France au Maroc, les accord migratoires étaient parmi les plus fondamentaux. Selon Bruno Retailleau, des améliorations sont prévues en matière de délais et de nombre de personnes réadmises au Maroc.

C'était un point de négociation majeur entre le Maroc et la France. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, et son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, se sont exprimés en fin de journée, mardi 29 octobre, sur les accords migratoires entre les deux pays. Si aucun chiffre précis n'a été donné, les bases d'un pacte migratoire semblent être bien là. "Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, nous avons un cadre et des procédures avec des délais. (…) Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises", a ainsi déclaré Bruno Retailleau. Ces personnes réadmises sont les nationaux marocains visés par une obligation de quitter le territoire français.

Une quarantaine d’accords signés

Pour Paris, le Maroc était l'un des mauvais élèves avec, en 2023, seulement 1 680 laissez-passer consulaires accordés pour des Marocains sous le coup d'une OQTF. À l'inverse, la France a délivré près de 238 000 visas à des Marocains. Le Maroc est d'ailleurs le deuxième pays recevant le plus de visas français. Cette visite d'État, d'une durée de trois jours, aura permis la signature d'une quarantaine d’accords entre Paris et Rabat sur des thématiques multiples, et cela à quelques jours de l'anniversaire du soutien français à l'indépendance marocaine.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.