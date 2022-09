"Madame Picard, vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte devant tout le monde ?" Echange surréaliste, au conseil municipal de Metz (Moselle), jeudi 29 septembre. Khalifé Khalifé, le premier adjoint au maire LR, a multiplié les interpellations sexistes de deux élues d'opposition. Outrées de sa conduite, l'une d'elle a fini, avec d'autres élus d'opposition, par quitter la salle dans laquelle se tenait la réunion pour protester contre le comportement de son collègue, qui animait la séance à la place du maire, François Grosdidier, victime la veille d'un AVC.

"Ca se soigne"

L'échange est intervenu lors d'une discussion sur le "contrat de sécurité intégrée", qui prévoit notamment l'augmentation des effectifs de police de Metz, rapporte Lorraine Actu. "Madame Picard, vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte devant tout le monde ?", lance le premier adjoint, sous les rires d'une partie du conseil municipal. "Il n'y a pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie au sein du conseil municipal", réplique Charlotte Picard, élue socialiste d'opposition, dénonçant une "expression tout à fait irrespectueuse". Cette dernière demande ensuite à Khalifé Khalifé de s'excuser pour sa sortie : "Vous m'excusez, mais elle tombait tellement bien".

“Mme Picard vous n’allez pas faire pipi dans votre culotte”



Hier en conseil municipal, notre premier adjoint a trouvé drôle d’user d’humiliation sexiste.



On lui demande de s’excuser, 1 fois, 2 fois, il refuse, alors on se lève et on se casse ! pic.twitter.com/1HZoWK2tVT — Marina Verronneau (@marina_ve2) September 30, 2022

"Rappeler une conseillère municipale sur le fait qu'elle ferait 'pipi dans sa culotte' c'est rabaissant et infantilisant (...). Vous devez présenter vos excuses. (...) Je suis vraiment terriblement choquée", intervient alors l'élue écologiste Marina Verronneau. "Ecoutez, ça se soigne !", répond l'élu, intimant aux membres du conseil municipal qui désapprouvent sa nouvelle réponse de se "taire". "On se lève et on se casse", lance alors Marina Verronneau, qui quitte la salle avec plusieurs élus d'opposition. "C'est parfait, on va finir plus tôt", répond Khalifé Khalifé. "Une fois sortis, nous avons dû lui arracher des excuses pour revenir au sein du conseil", précise cette dernière sur Twitter.