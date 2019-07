VIDEO. Le député François Ruffin reprend "La Marseillaise" (mais en version punk)

A l'Assemblée nationale ou en dehors, François Ruffin ​est adepte des coups d'éclat engagés. Le dernier en date concerne La Marseillaise. Le député insoumis a mis en ligne un clip de musique de trois minutes, jeudi 11 juillet, dans lequel il chante l'hymne national.

MA MARSEILLAISE (ft. La Horde)



A l’occasion du 14 juillet, le groupe punk la Horde m’a demandé de revisiter la Marseillaise. J’ai dit “oui”, parce que “j’ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie” ! #MaMarseillaise #14Juillethttps://t.co/TV6GpiYW6Q — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 11 juillet 2019

Si vous tendez l'oreille, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de la version originale. L'élu de la Somme a en effet revisité l'oeuvre à sa façon, en collaboration avec le groupe punk La Horde. Contacté par Les Inrocks, il se défend pourtant de toute volonté de provocation ni de réappropriation. "Je ne porte ni crête ni perfecto, mais il semble qu’il règne un tel conformisme qu’il suffit de faire un pas de côté pour être considéré comme punk".

Je l'ai adapté pour en faire un chant de lutte pour aujourd'hui. François Ruffin, député inoumis aux "Inrocks"

Au fil des paroles, François Ruffin n'hésite pas à égratigner ses collègues de l'Assemblée nationale ainsi que certains travers de la société actuelle. "Les voyez-vous à la télé ces milliardaires, ces PDG, tout juste bons à radoter. Travaillez plus pour gagner plus, consommer plus et produire plus, il faut bien vendre pour acheter et exporter pour importer", chante-t-il par exemple.