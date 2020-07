VIDEO. "J'aimerais beaucoup qu'Anne Hidalgo soit candidate à la présidentielle en 2022", déclare Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris

Audrey Pulvar était vendredi 10 juillet sur le plateau de franceinfo. Interrogée sur la possibilité de voir Anne Hidalgo briguer l'Elysée, l'adjointe à la mairie de Paris en charge de l'Agriculture a fait part de son sentiment : "Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'elle soit candidate à la présidentielle en 2022", a-t-elle confié, admettant que l'intéressée ne semblait pour l'instant pas du même avis. "La décision lui appartient. Et puis il n'y a pas de femme ou d'homme providentiel, donc j'imagine que si Anne Hidalgo n'y va pas, la gauche rassemblée saura trouver une candidate ou un candidat valable", a poursuivi l'ancienne journaliste et ancienne présidente de la Fondation Nicolas Hulot.

"On a eu cette discussion déjà à plusieurs reprises", a concédé Audrey Pulvar. "Elle est très ferme sur la question, elle n'a absolument aucun désir de [briguer la présidence de la République]. Son souhait, c'est d'aller au bout de son deuxième mandat. Et de continuer d'amplifier le travail déjà mené dans le premier mandat.

Paris la comble et on comprend pourquoi", a-t-elle ajouté, citant "l'enjeu fort" que représente la capitale.

"J'aimerais qu'Anne Hidalgo soit candidate, j'aimerais que Christiane Taubira soit candidate, pour la gauche. Si aucune des deux ne l'est, je ne doute pas que nous saurons trouver un candidat ou une candidate qui saura tenir la dragée haute aux adversaires", a conclu l'adjointe à l'Agriculture.