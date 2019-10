Valérie Trierweiler se confie dans un nouveau livre

Invitée du 23h de franceinfo, Valérie Trierweiler revient sur ses 30 dernières années au journal Paris Match à travers son livre On se donne des nouvelles. Analysant l'actualité depuis des années, elle ne comprend pas la polémique actuelle sur le voile en France. "La loi de 2004, j'avais travaillé dessus à l'époque et on ne sait pas pourquoi ça ressurgit comme ça régulièrement alors qu'il y a effectivement une loi qui cadre les choses parfaitement", rappelle-t-elle.

Un dîner avec Brigitte Macron et Carla Bruni

Valérie Trierweiler évoque également dans son livre le rôle de première dame qu'elle a exercé lorsqu'elle était la compagne de François Hollande durant son quinquennat. Elle révèle d'ailleurs avoir dîné avec Carla Bruni et Brigitte Macron, à l'initiative de la compagne du président actuel. "Il y a une empathie des unes par rapport aux autres. Il y a des situations forcément semblables que nous avons vécues, des moments partagés", confie-t-elle.