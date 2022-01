Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse en Grèce vante le modèle "remarquable" du pays sur la question des migrants

Accompagnée de Michel Barnier et Eric Ciotti, la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle a visité samedi un camp sur l'île de Samos, en Grèce. Elle a salué la qualité de l'accueil alliée à "une vraie fermeté".

Oublié, le bidonville dans lequel se sont entassés jusqu'à 9 000 migrants. Les autorités grecques accueillent Valérie Pécresse dans une structure neuve, composée de préfabriqués. La candidate Les Républicains à l'élection présidentielle est en voyage en Grèce pour asseoir sa stature internationale. Pour cela, elle a donc visité le camp de migrants de l'île de Samos, modèle en la matière. Ici, on dort dans des lits superposés, il y a des toilettes et un coin cuisine.

Les demandeurs d'asile eux-mêmes le soulignent : les conditions d'accueil sont bien meilleures. "En ce qui concerne le logement et la sécurité sanitaire, c'est vraiment très bien", témoigne un Congolais. "Mais il y a quand même des choses que nous déplorons, comme le fait que des gens n'ont pas vraiment accès à l'extérieur." En effet, seuls les demandeurs d'asile en attente de réponse ont le droit de sortir. Ceux qui ont été déboutés deux fois partent en rétention.

"C'est quand même assez remarquable, juge Valérie Pécresse. Les ONG rentrent, il y a des écoles pour les enfants, une très grande sécurité, un vrai confort d'accueil... Et en même temps, il y a une vraie fermeté. Si on n'a pas le droit d'être là, on retourne dans son pays."

Valérie Pécresse et Eric Ciotti écoutant les explications du directeur du camp de réfugiés de Samos (Grèce) le 15 janvier 2022 (AUDREY TISON / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Des camps comme celui-ci devraient être construits dans tous les pays du sud de l'Europe, estime la candidate LR à l'élection présidentielle, qui veut aussi aider les pays à mieux contrôler leurs frontières terrestres et maritimes. Pour cela, elle souhaite renforcer l'organisation Frontex.

Valérie Pécresse imagine déjà être le moteur de ce changement si elle est élue présidente. Si c'est le cas, elle devra aussi présider le Conseil de l'Union européenne pendant deux mois.