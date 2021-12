Emmanuel Macron sur TF1 : "Le président veut qu'on parle de lui autour de la dinde de Noël", se moque le maire LR de La Baule

Emmanuel Macron "prend depuis plusieurs semaines en otage la télévision", a critiqué mercredi 15 décembre sur franceinfo Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, alors que le chef de l'Etat sera mercredi soir à la télévision pendant 90 minutes. Franck Louvrier était conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, lorsque ce dernier tardait à se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 2012.

franceinfo : Valérie Pécresse demande au CSA de décompter le temps de parole d'Emmanuel Macron. A-t-elle raison ?

Franck Louvrier : A l'évidence, cette émission qui n'est pas en direct, ne s'inscrit pas dans l'exercice de la charge du président de la République mais bien dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc Valérie Pécresse demande que le CSA juge Emmanuel Macron comme candidat présumé, comme il l'a fait il y a quelques semaines avec Eric Zemmour ou Nicolas Sarkozy en 2012.

D'après le CSA nous ne sommes pas entrés dans la période de campagne électorale et donc c'est un tiers du temps de parole de l'ensemble des politiques qui est réservé au chef de l'Etat et au gouvernement. Cette règle est-elle encore valable ?

La difficulté c'est que les dates ont changé. L'élection est plus tôt parce que le premier tour aura lieu le 24 avril. Là, on a vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron est candidat sans le dire et donc nous souhaitons que le CSA dise qu'il est candidat. Il prend depuis plusieurs semaines en otage la télévision. Il y a eu la déclaration début novembre pour faire son bilan sous prétexte de crise sanitaire, il y a une conférence de presse interminable sur la présidence de l'Union européenne la semaine dernière et ce soir il y a deux heures d'émission qui sont plus un bilan, sans compter les vœux de fin d'année. Cette attitude traduit un président un peu seul et Valérie Pécresse est le pire cauchemar d'Emmanuel Macron dans la situation où on est aujourd'hui.

Le reproche sur le temps de parole du président revient à chaque élection. Cela a aussi été le cas pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise foi ?

A l'époque il y avait eu une annonce très importante parce qu'on sortait de la crise et il y avait eu l'annonce de la TVA sociale. Ce soir je n'ai pas le sentiment qu'il va y avoir des mesures d'annoncées, c'est plus une émission un peu personnel et très bilan. C'est peut-être un débat qui semble futile aux yeux des Français mais c'est important dans l'équilibre démocratique de la répartition audiovisuelle. J'ai l'impression que le président veut qu'on parle de lui autour de la dinde de Noël. C'est vraiment un abus audiovisuel et je pense que ce sera plus contreproductif pour lui.