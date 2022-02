Désintox. Non, ne nombre annuel de victimes d’atteintes aux biens ou aux personnes n'approche pas les 10 millions.

« Rétablir l’ordre public dans la rue » : c'est l'objectif affiché par Valérie Pécresse dans son programme présidentiel. Avec cette affirmation : « Le nombre annuel de victimes d’atteintes aux biens ou aux personnes approche les 10 millions. [Pourtant], la France compte aujourd'hui moins de détenus qu’en 2017, lorsque Madame Taubira était Garde des sceaux. »

Certes, le nombre de personnes détenues a bien atteint des niveaux historiquement bas, il y a quelques mois. En cause : la pandémie de Covid-19, qui a conduit à des libérations anticipées et ralenti les juridictions. Mais un rattrapage s’est opéré en 2021. Il y avait ainsi en France, au 1er décembre, près de 70 000 détenus soit un peu plus que les 68 400 détenus de 2017.

Le programme de la candidate est aussi erroné concernant les atteintes aux biens et aux personnes. D’après les dernières statistiques disponibles, les parquets de France ont traité 2,1 millions d’affaires dans lesquelles apparaissait au moins une victime en 2019. Plus précisément, il y a eu 1,3 million de victimes d’atteintes aux biens, et 860 000 victimes d’atteintes aux personnes. Soit largement moins donc que les « 10 millions » avancés par Valérie Pécresse.

Même en se focalisant sur les victimes « déclarées », et non forcément enregistrées par la justice, le chiffre de la candidate LR n'est pas exact. En 2018, l’Insee recensait 1,1 million de personnes se disant victimes d’un acte de violence, et environ 5 millions estimant avoir subi une atteinte aux biens. Presque deux fois moins, que ce qu’on lit dans le programme de la candidate LR.

