Témoignages "Je me suis dit qu'à la limite je pourrais faire mieux" : loin de profils habituels, des Français "ordinaires" s'engagent en politique

Comment réconcilier les Français avec la politique ? Une des solutions pourrait être que des Français plus proches du quotidien des classes populaires ou des classes moyennes s'engagent. À l'Assemblée nationale, moins de 8% des députés sont agriculteurs, ouvriers ou employés, alors que 6 sur 10 sont cadres ou exercent une profession "intellectuelle". Pourtant, il existe des Français "ordinaires", que ni leurs études, ni leur métier d'origine ne prédestinaient à se lancer dans une carrière politique, et qui décident de sauter le pas pour changer la donne.

Dans sa vie d'avant, Noha Tefrit était conseillère sur une plateforme téléphonique d'un assureur. "J'étais assez excédée de l'attitude de nos politiques, explique-t-elle. Je me suis dit 'en fait, à un moment ce n'est pas possible, ils sont complètement déconnectés et à la limite, je pourrais faire mieux'." Elle décide de se former grâce à l'école de l'engagement, un programme créé par le député PS Philippe Brun, avec qui elle travaille aujourd'hui en tant que collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale.

Le sens des réalités

Mais Nora Teffrit témoigne de la difficulté à rentrer dans le monde politique et du temps nécessaire pour se construire un réseau. "Même une fois que vous êtes dans le sérail à l'Assemblée nationale, on vous explique que vous n'êtes pas légitime, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus formés que vous qui sont là pour parler à votre place, regrette-t-elle. Alors que vous avez quand même la réalité de savoir ce que c'est quand on est à découvert tous les mois et que vous n'arrivez pas à vous en sortir alors que vous avez deux boulots." Mais elle s'accroche, convaincue de pouvoir apporter quelque chose.

Alors que Nora Teffrit s'est engagée à gauche, Katiana Levavasseur s'est, elle, tournée vers le Rassemblement national. Avant d'être élue députée en 2022, elle était femme de ménage. Et elle est convaincue que c'est avec des profils comme le sien que les Français se réconcilieront avec leurs représentants politiques. "En circonscription, les gens quand ils viennent me voir, ils disent 'oui, vous, vous comprenez, parce que vous avez la même vie que nous, souligne Katiana Levavasseur.

"Je sais ce que c'est que d'être à découvert." Katiana Levavasseur, députée RN de l'Eure à franceinfo

"Je sais ce que c'est d'avoir du mal à finir les fins de mois, explique Katiana Levavasseur. Je suis moins hors sol que certains députés"

"On ne s'interdit rien"

Quelle que soit leur couleur politique, tous ces "inexpérimentés" ont en commun la conviction qu'ils peuvent apporter autre chose. C'est aussi le cas de Mamadou Traoré, éducateur spécialisé, qui, en 2026, veut se présenter aux élections municipales dans sa ville. "En étant un citoyen engagé, on arrive avec notre vision qui est différente des personnes qui ont fait des grandes écoles ou qui sont dans des familles politiques depuis toujours, avance-t-il. On a une vision qui est totalement différente parce qu'on a subi les politiques dans nos localités, on a vu leur inefficacité. On n'a pas de limites, nous, on ne s'interdit rien, on va tenter des choses, on va proposer des choses qui n'ont pas l'habitude d'être faites."

Mais le combat est toujours d'actualité. Selon le Cevipof, en 2024, 81% des Français estiment que les politiciens sont trop-éloignés de leurs problèmes.