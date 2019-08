Ségolène Royal n'exclut pas d'être candidate à la présidentielle en 2022, mais pas comme socialiste

"Ce n'est pas du tout une déclaration de candidature, ce serait d'ailleurs très maladroit de ma part", précise toutefois l'ancienne candidate socialiste de 2007.

Ségolène Royal : le retour ? L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle française de 2007 a indiqué samedi à Radio Canada qu'elle n'excluait pas d'être de nouveau candidate en 2022. Elle a ajouté qu'elle serait "présente sur les échéances politiques qui viennent", mais "pas sous le chapeau socialiste".

L'ancienne ministre socialiste de l'Ecologie, nommée ambassadrice des négociations sur les pôles Arctique et Antarctique par Emmanuel Macron, a ainsi confirmé ses confidences de la veille. Vendredi, lors d'une interview à BFMTV et RMC, elle avait été interrogée sur les souhaits supposés de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, son ex-compagnon, de revenir en politique. "Moi je n'ai pas été présidente de la République, donc j'ai le droit d'y penser un peu", avait-elle glissé. Avant de noter que "ce n'est pas l'échéance".

"Oui, je serai présente sur les échéances politiques qui viennent pour défendre les valeurs auxquelles je crois et pour me mettre au service de ces valeurs. Sous quelle forme, on verra", a déclaré Ségolène Royal à Radio Canada. Et aussitôt de préciser : "Maintenant, on verra comment les choses se passent, ce n'est pas du tout une déclaration de candidature, ce serait d'ailleurs très maladroit de ma part, je me ferais immédiatement attaquer de toutes parts."