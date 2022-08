Saint-Etienne : ce que l'on sait de l'affaire de chantage à la vidéo intime de Gilles Artigues, l'ex-adjoint du maire Gaël Perdriau visé par une plainte

Un complot digne des films d'espionnage secoue la ville de Saint-Etienne (Loire). Selon les révélations de Mediapart, le premier adjoint centriste de la ville entre 2014 et 2022, Gilles Artigues, a été victime d'un chantage politique pendant huit ans. Ceci après avoir été piégé et filmé à son insu en compagnie d'un escort-boy par l'entourage de l'actuel maire Les Républicains (LR) de Saint-Etienne, Gaël Perdriau.

L'édile et deux hommes accusés d'être à l'origine de la vidéo sont visés par une plainte pour "chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux", déposée lundi 29 août par Gilles Artigues, selon le procureur de la République de Saint-Etienne. Franceinfo fait le point sur cette affaire.

Gilles Artigues, ex-adjoint au maire de Saint-Etienne, victime de chantage à la vidéo intime

Selon Mediapart, l'affaire remonte à l'hiver 2014 et implique deux protagonistes principaux en plus de Gilles Artigues : Samy Kéfi-Jérôme, à l'époque élu au sein du Conseil municipal de Saint-Etienne et désormais conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, et son ex-compagnon Gilles Rossary-Lenglet, à l'origine des révélations.

Selon le récit de Médiapart, les deux protagonistes ont profité d'une réunion à Paris pour filmer, à son insu, l'ex-premier adjoint centriste de Saint-Etienne dans une chambre d'hôtel parisienne en compagnie d'un escort-boy. "Une caméra a été glissée dans un coin d'une chambre d'hôtel, sans que Gilles Artigues n'en soit informé", écrit ainsi Mediapart. L'escort-boy payé par Samy Kéfi-Jérôme n'était pas au courant de ce piège.

"Après cette soirée à l'hôtel, Samy Kéfi-Jérôme rentre à Saint-Etienne avec une vidéo brute de 30 minutes 33 secondes dans laquelle l'escort procède à un massage érotique de Gilles Artigues. L'élu y apparaît nu sur le lit, l'escort torse-nu. Le film ne montre aucune relation sexuelle, mais son contenu est suffisamment compromettant pour le premier adjoint", détaille Mediapart.

Selon le média d'investigation, cet enregistrement a ensuite servi à faire chanter Gilles Artigues, "père de famille très impliqué dans la communauté catholique", afin que la vidéo compromettante ne soit pas diffusée. L'objectif ? "Contenir l'influence de l'élu centriste ", affirme Mediapart, mais également éviter "une dissidence politique". En 2008, sa candidature au second tour des élections municipales avait divisé la droite et contribué à l'élection de Maurice Vincent (PS).

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, mis en cause par l'un des protagonistes

Gaël Perdriau est-il lié à ce chantage ? Et si oui, à quel point ? C'est l'un des enjeux de cette affaire. Gilles Rossary-Lenglet affirme à Mediapart que le maire LR de Saint-Etienne et son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, sont à la manœuvre. "Après les municipales de 2014, Gaël [Perdriau] et son directeur de cabinet ont assez vite dit qu'il fallait gérer Gilles Artigues et son groupe centriste énorme au sein de la majorité, explique dans un premier temps Gilles Rossary-Lenglet. Ils ont mandaté Samy [Kéfi-Jérôme] pour montrer la courte vidéo [à l'élu centriste]. Le message était clair : il ne fallait pas que Gilles Artigues fasse d'écart s'il ne voulait pas que la vidéo sorte", accuse-t-il ensuite.

Il assure par ailleurs avoir touché avec Samy Kéfi-Jérôme "50 000 euros" de la part de la municipalité, via des subventions versées à des associations stéphanoises qui l'auraient ensuite rémunéré. Le maire Gaël Perdriau et son directeur de cabinet Pierre Gauttieri contestent tous les deux avoir été informés de cette opération.

Samy Kéfi-Jérôme a fait valoir la protection de sa "vie privée" pour refuser de répondre aux questions de Mediapart, tout en dénonçant des "affabulations" de son ex-compagnon. Gilles Rossary-Lenglet a, lui, expliqué à Mediapart qu'il n'avait "plus rien à perdre" pour évoquer cette affaire, un acte de "barbouzage" selon lui.

Une plainte déposée par Gilles Artigues

Trois jours après la sortie de l'enquête de Mediapart, une plainte pour "chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux" a été déposée, lundi 29 août, par Gilles Artigues, selon le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz. Elle vise Gilles Rossary-Lenglet et Samy Kéfi-Jérôme, ainsi que Gaël Perdriau.

Le maire de Saint-Etienne a déclaré samedi n'avoir "à ce stade aucun commentaire à faire sur une vidéo" qu'il affirme ne pas voir vue. Il "conteste fermement toute notion de chantage contre Gilles Artigues".

Interrogé par l'AFP sur le caractère tardif de la plainte de son client, Me André Buffard explique qu'"au départ, Gilles Artigues n'a pas eu conscience de ce qui s'était réellement passé dans cette chambre d'hôtel", ayant notamment le sentiment d'avoir été drogué. Puis il a cédé au chantage "par souci de préserver sa famille et ses proches".

Gilles Artigues évoque un chantage qui lui a "pourri la vie"

Alors qu'il a démissionné en mai dernier de sa fonction de premier adjoint, Gilles Artigues a réagi lundi sur son compte Facebook, affirmant que ce chantage lui avait "pourri la vie". "Je tiens à vous remercier pour les centaines de messages de soutien que vous m'avez adressés depuis la révélation par Mediapart de la machination dont j'ai été victime. Cette vie qui est si belle et que j'ai plusieurs fois songé à quitter, tant j'étais désespéré", dit celui qui avait brusquement interrompu au printemps sa campagne aux législatives en dépit de son investiture LR-UDI.

La députée Nupes de la Loire, Andrée Taurinya, dont la 2e circonscription couvre la ville de Saint-Etienne, a évoqué son "profond dégoût" et un "ignoble chantage homophobe". Le cabinet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la mise en retrait de Samy Kéfi-Jérôme, jusque-là conseiller délégué à la stratégie digitale.