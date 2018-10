VIDEO. Remaniement : "Quand on choisit quelqu'un, on prend le temps", estime la ministre du Travail Muriel Pénicaud

Le 3 octobre, Gérard Collomb a quitté le ministère de l'Intérieur, remplacé provisoirement par Edouard Philippe. Mais dix jours plus tard, on ne connaît pas la composition du nouveau gouvernement, censé prendre le relai après cette démission surprise, ni la date à laquelle elle sera annoncée. Ce remaniement retardé est-il le signe que l'exécutif a des difficultés ? "Je pense qu'il faut prendre le temps", a répliqué la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur franceinfo, le 14 octobre 2018.

"On fait beaucoup de bruit autour de la date du remaniement. Mais vous savez, moi je suis ancienne DRH, et quand on choisit quelqu'un pour une équipe à haute responsabilité, on prend le temps de choisir la personne", a-t-elle estimé, "mais aussi de choisir la personne dans une équipe".

"En attendant, on est au travail", a martelé Muriel Pénicaud. "Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Le gouvernement est au travail, et je pense qu'il faut prendre le temps."