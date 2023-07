Direct Remaniement : les passations de pouvoir se poursuivent avant le Conseil des ministres

Le bal des passations se poursuit au sein des ministères. Après l'annonce du remaniement gouvernemental jeudi, plusieurs transferts de pouvoir sont prévus vendredi 21 juillet, en amont d'un conseil des ministres exceptionnel. Après l'arrivée de Gabriel Attal à l'Education, Aurore Bergé aux Solidarités, c'est au tour des ministères de la Santé, des Comptes publics ou encore de la Ville de changer de capitaines dans la matinée. Suivez ces changements dans notre direct.

Succession de passages de relais dans la matinée. C'est au ministère des Outre-mer que débutera cette série de passations. A 8h30, Jean-François Carenco doit recevoir son successeur, Philippe Vigier. A 9h15, c'est François Braun qui passera le témoin à Aurélien Rousseau au ministère de la Santé. Un quart d'heure plus tard, Gabriel Attal doit passer le flambeau Thomas Cazenave pour s'occuper des Comptes publics. A 10 heures, l'on attend une rencontre entre Olivier Klein, Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriete, nouveau ministre de la Ville et du Logement. Au même moment, Bérangère Couillard doit transférer ses pouvoirs à Sarah El Haïry au secrétariat d'Etat à la Biodiversité.

Une liste donnée par l'Elysée après plusieurs jours d'attente. Alors que de nombreux noms étaient donnés au compte-goutte jeudi durant l'après-midi, la présidence a fini par officialiser la liste du nouveau gouvernement jeudi vers 20 heures. Sur les 41 ministres du nouveau gouvernement, on compte 21 femmes et 20 hommes, en incluant la cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne. L'équilibre est très proche de la précédente équipe, composée de 21 hommes et 20 femmes. Mais, en scrutant le détail, les ministres femmes restent toujours moins bien servies que les hommes, car moins choisies pour être ministre de plein exercice.

Une première réunion vendredi. L'ensemble du nouveau gouvernement est attendu à l'Elysée, dès vendredi à 11 heures, pour assister à leur premier Conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron. Le président de la République s'exprimera en ouverture du Conseil des ministres sur le remaniement et le cap donné à son nouveau gouvernement, a appris franceinfo auprès de l'Elysée vendredi matin.