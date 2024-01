Remaniement : Catherine Vautrin doit "écouter les professionnels", demande le fondateur du collectif "Santé en danger"

Au lendemain de la nomination de Catherine Vautrin au ministère de la Santé, Arnaud Chiche, médecin et fondateur du collectif "Santé en danger", est l'invité du 12/13 info, vendredi 12 janvier.

À l'issue du remaniement, Catherine Vautrin devient ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités. Selon Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur, fondateur du collectif "Santé en danger", si on trouve normal qu'il y ait une forme de stabilité aux ministères de l'Intérieur et de l'Économie, "on ne s'émeut pas du fait qu'il y ait un septième ministre en sept ans pour la santé, alors qu'en France, des gens meurent sur des brancards". Invité du 12/13 info, vendredi 12 janvier, il espère que la nouvelle ministre de la Santé écoutera les professionnels et qu'elle se lancera dans des "réformes vertueuses, efficientes, avec des solutions portées par les professionnels".

"Il faut quelqu'un capable de négocier avec Bercy"

"Le choc d'attractivité, dont on pensait que le Ségur serait à l'origine, n'a pas eu lieu, tout simplement parce que c'était un rattrapage", déplore le médecin, qui demande une feuille de route pour les dix ou quinze ans à venir. Il souhaite sortir de la politique comptable appliquée au système de santé, qui a été, selon lui, un désastre. "Il faut quelqu'un capable de négocier avec Bercy", assure Arnaud Chiche. "Il faut qu'elle écoute les professionnels", conclut le fondateur du collectif "Santé en danger".