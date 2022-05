Jeudi 19 mai, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne disent prendre le temps qu’ils estiment nécessaire pour former le futur gouvernement. Du côté du président, on se défend. "Constituer un gouvernement, ce n’est pas Gérard Majax !", estime un proche d’Emmanuel Macron. "S’il va trop vite, on dira que Borne n’a pas eu son mot à dire et on l’accusera d’hyperprésidentialisme", rapporte un conseiller de l’Élysée. Emmanuel Macron a pourtant en tête les élections législatives et souhaite entrer en campagne "le plus tard possible", selon un dirigeant de la majorité.



Diverses sensibilités politiques

Ainsi, le président a mis plus de trois semaines pour nommer la Première ministre. Mais la tâche est difficile car il faut trouver des équilibres entre les différentes sensibilités politiques. "Il est contraint de servir toutes les familles qui le soutiennent et ce n’est pas facile", pense un député Modem.