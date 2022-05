DIRECT. Remaniement : Elisabeth Borne consulte largement avant d'annoncer la composition de son équipe gouvernementale

Ce qu'il faut savoir

La Première ministre Elisabeth Borne consulte tous azimuts, dont certains de ses prédécesseurs à Matignon comme Edouard Philippe, en poursuivant la constitution du gouvernement, a annoncé son entourage mercredi 18 mai. Cette dernière, qui a déjeuné trois heures durant puis dîné avec Emmanuel Macron mardi, "poursuit le travail d'élaboration de l'équipe gouvernementale", a fait savoir son entourage, sans dévoiler de date d'annonce. Le Conseil des ministres, normalement prévu le mercredi, avait été reporté en début de semaine à jeudi, au plus tôt. Suivez notre direct.

La joie de Brigitte Macron. La Première dame s'est félicitée de la nomination d'Elisabeth Borne. "C'est une femme, on est folles de bonheur, et c'est la bonne personne au bon poste", a-t-elle déclaré à TF1 en marge d'une visite à Disneyland Paris dans le cadre de sa présidence de la Fondation des Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de France. "Parce que nous les femmes, quand nous sommes nommées quelque part, c'est encore plus difficile parce que nous sommes attendues au tournant".

Une majorité de Français satisfaits de leur Première ministre. Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro publié mercredi, 57% des Français sont satisfaits de la nomination d'Elisabeth Borne, soit 12 points de moins que lors de la désignation d'Edouard Philippe en mai 2017 (69%).

Marine Le Pen veut être présidente du groupe parlementaire RN. Marine Le Pen a annoncé mercredi qu'elle sera présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National, si le parti parvient à faire élire au moins 15 députés aux élections législatives, lors d'un déplacement à Saint-Dizier (Haute-Marne).