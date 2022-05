DIRECT. Remaniement : le gouvernement de Jean Castex se réunit pour la dernière fois en Conseil des ministres

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Le conseil d'administration du syndicat de police Alliance annonce qu'il va déposer plainte pour "diffamation" et "injure publique" contre Jean-Luc Mélenchon. Lors d'un discours à la Convention populaire du Nupes le 7 mai, le chef de file de La France insoumise a déclaré : "Après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens, sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot."

: Bonjour @Kevin. Investi par la coalition de gauche dans la 14e circonscription du Rhône, le jeune militant a annoncé son retrait de la campagne, se disant notamment victime de menaces de mort. Son annonce est intervenue après une prise de parole du communiste Fabien Roussel, exprimant son "incompréhension" concernant l'investiture de Taha Bouhafs. Pour tout comprendre de cette affaire, je vous invite à lire notre article.

: Bonjour, pouvez-vous svp m'expliquer les tenants et les aboutissants du retrait de la candidature de Taha Bouhafs ? Et ce que reprochent les insoumis à Fabien Roussel ? Merci

: Fidèle et loyale :👉🏽aux électeurs de la 15ème circo de #Paris20 qui m’ont élue il y a moins d’un an,👉🏽aux valeurs de la gauche unie et populaire pour la justice sociale, l’écologie, l’Europe et la République laïqueJe déclare ma candidature à l’élection des 12 et 19 juin 🙋🏾‍♀️🗳 https://t.co/XWRpTcQQ5X

: C'est donc officiel. La socialiste Lamia El Aaraje annonce qu'elle se présente comme dissidente sur la 15e circonscription de Paris (qui a été réservée à la candidate LFI Danielle Simonnet dans l'accord de la Nupes).

: Jean Castex est sur le départ et il "est pressé de quitter son poste", selon nos informations. Avant de quitter Matignon, le Premier ministre convie tout le gouvernement à un dîner rue de Varenne demain soir. Il organisera également ce soir un pot de départ avec l'ensemble du personnel du ministère.

: Le porte-parole du PS Pierre Jouvet accuse mercredi Emmanuel Macron de vouloir "enjamber" désormais les élections législatives, et de tenter de faire de l'alliance des gauches "un épouvantail". Devant les candidats de la majorité, le chef de l'Etat a affirmé, selon des participants, qu'"il n'y a pas de troisième tour de l'élection présidentielle".

: "Si un certain nombre de Français votent pour lui [Jean-Luc Mélenchon], il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD."



Marine Le Pen critique sur RTL le leader de La France insoumise, estimant qu'il fait alliance avec "les défenseurs des black blocs, les défenseurs du burkini à la piscine, ceux qui veulent désarmer la police, ouvrir les prisons".

: La France insoumise a choisi le remplaçant de Taha Bouhafs dans la 14e circonscription du Rhône. Il s'agit d'un adjoint de la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard, qui briguait l'investiture de la Nupes. Idir Boumertit était par ailleurs le directeur de campagne de Taha Bouhafs.





A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Une journaliste d'Al-Jazeera a été tuée au cours d'une opération israélienne en Cisjordanie, dans des conditions qui restent à préciser. La chaîne qatarie affirme que Shireen Abu Akleh a été "assassinée de sang froid" par l'armée israélienne, mais Tsahal évoque "la possibilité que les journalistes ont été atteints" par des Palestiniens.



• Le Congrès américain a franchi hier une première étape vers le déblocage d'une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le renseignement américain prévoit une extension du conflit au-delà de l'Ukraine, estimant que Vladimir Poutine veut poursuivre son opération en Moldavie.



• Le Parti socialiste et La France insoumise ont dévoilé leurs premières investitures au sein de la Nupes pour les législatives. Venu rendre visite aux candidats de la majorité présidentielle à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos le bloc de gauche et l'extrême droite.



Ferdinand Marcos Junior revendique la victoire à la présidentielle aux Philippines. "Au monde, il dit : 'Jugez moi sur mes actes, pas sur mes ancêtres'", annonce son porte-parole.

: "L'occupation israélienne a tué la journaliste d'Al-Jazeera Shireen Abu Akleh en lui tirant une balle au visage alors qu'elle portait une veste 'presse' et un casque."



La correspondante d'Al-Jazeera dans les territoires palestiniens a été tuée par les forces israéliennes, alors qu'elle couvrait le conflit dans le camp de réfugiés de Jénine.



: Emmanuel Macron a tenu à lancer lui-même devant ses candidats réunis aux Docks d'Aubervilliers, près de Paris, la bataille des législatives. "Ne vous laissez pas intimider par ceux qui veulent rejouer le match", a notamment lancé le chef de l'Etat aux candidats de la majorité investis. "Le troisième tour, cela n'existe pas. Les gauches progressistes républicaines démocrates sont chez nous."







: Dans la liste, on compte aussi une quinzaine de députés sortants, dont Boris Vallaud (Landes), Guillaume Garot (Mayenne) ou encore Dominique Potier (Meurthe-et-Moselle). En revanche, pas d'investiture pour le moment pour Jérôme Lambert, dont les prises de position sur la PMA et le mariage pour tous provoquent des remous au sein de l'alliance de gauche.

: Le Parti socialiste a dévoilé hier soir une première vague de 56 candidats investis dans le cadre de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Dans la première vague de noms, se trouvent notamment le Premier secrétaire du PS Olivier Faure en Seine-et-Marne et la patronne des députés socialistes Valérie Rabault dans le Tarn-et-Garonne.

: Pour Le Figaro, Macron fait "face au casse-tête de l'après Castex". L'Elysée entretient savamment le flou sur l’agenda des jours à venir, mais "on peut s'attendre à une démission du gouvernement vendredi ou samedi, lundi au plus tard. Et imaginer un Conseil des ministres avec la nouvelle équipe le 18 mai", tente un conseiller.











: Nous n'avons pas encore le nom du futur Premier ministre (ou de la future Première ministre) d'Emmanuel Macron, mais on peut vous assurer que ce ne sera pas Jean Castex. Selon nos informations, le locataire actuel ne veut pas entrer dans le prochain gouvernement et il est même "pressé de quitter son poste" pour prendre une pause.





: Après avoir effectué hier sa rentrée médiatique sur TF1, Marine Le Pen lance aujourd'hui son parti dans la bataille des législatives. La finaliste de la présidentielle entend conforter sa place de première opposante à Emmanuel Macron, qu'elle dispute à Jean-Luc Mélenchon. Une projection de l'institut OpinionWay pour Les Echos accorde pour l'instant entre 135 et 165 sièges à la Nupes et entre 20 et 40 au RN, la majorité présidentielle obtenant entre 310 et 350 sièges.

Débutons par un point sur l'actualité :



• Les Français jugent les journalistes "utiles", voire "indispensables", notamment sur le traitement de la guerre en Ukraine, selon le baromètre Viavoice.





• Le Parti socialiste et La France insoumise ont dévoilé leurs premières investitures au sein de la Nupes pour les législatives. Venu rendre visite aux candidats de la majorité présidentielle à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos le bloc de gauche et l'extrême droite.



Elon Musk s'est dit prêt à lever la suspension définitive de Donald Trump de Twitter, une décision "moralement mauvaise" à ses yeux.