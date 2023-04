Réintégration d'Adrien Quatennens : "C'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais", lance Olivier Véran en direction de LFI

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 12 avril.

Mercredi 12 avril, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Interrogé sur l'avenir d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre, alors que plusieurs membres du gouvernement ambitionnent de prendre sa place à Matignon, Olivier Véran a assuré : "On est tous concentrés sur la réussite du quinquennat pour les Français." "Il y aurait quelque chose d'indécent à ce que les ambitions individuelles l'emportent sur l'intérêt collectif", a-t-il estimé.



Les propos critiqués d'Emmanuel Macron sur Taïwan

Le porte-parole du gouvernement est ensuite revenu sur les propos d'Emmanuel Macron au sujet de Taïwan. "L'Europe a une voix forte sur le plan diplomatique international, et heureusement que l'Europe a le droit d'avoir des positions qui lui sont propres, et de tenir aussi à la participation active à l'équilibre du monde", a déclaré Olivier Véran. Réagissant aux propos du chef d'État français, l'ancien président américain Donald Trump a accusé Emmanuel Macron de "lécher le cul" du président chinois Xi Jinping. "Je ne me reconnais pas dans les positions de Donald Trump, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, et encore moins dans ces mots", lui a répondu le porte-parole du gouvernement.

Olivier Véran a enfin abordé la réintégration d'Adrien Quatennens dans le groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, après qu'il a été condamné pour violences conjugales. "C'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je constate, et les Français constateront, que LFI, qui est si prompte à mettre en procès tout le monde, et souvent de manière excessive voire injuste, lorsque ça concerne quelqu'un qui est dans leurs rangs, finalement, les règles changent."