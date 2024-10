Référendum : les habitants du Grand Puy appelés aux urnes pour décider du sort de station de ski ?

Pour ou contre la fermeture de la station de ski ? C'est la question posée aux habitants de la commune du Grand Puy (Alpes-de-Haute-Provence). En effet, d'année en année, il y a de moins en moins de neige et donc beaucoup moins de touristes. La situation est alors devenue un gouffre financier pour la ville. Les habitants doivent maintenant choisir leur avenir.

Que va devenir la station du Grand Puy dans les Alpes-de-Haute-Provence ? Pour la mairie, c'est un gouffre financier de 350 000 euros de perte par an. "Nous sommes passés de 17 000 journées-skieur à 6 000 journées-skieur. En 10 ans, le chiffre d'affaires a diminué de 60 %. Tout est alarmant pour nous et cela nous a conduits à nous interroger sur l'avenir de la station du Grand Puy", explique le maire de la commune.

Un référendum prévu pour décider du sort de la station

La station du Grand Puy a connu ses heures de gloire dans les années 1970 et 1980, mais c'est aujourd'hui une époque révolue. Dimanche 6 octobre, les habitants voteront par référendum sur le maintien ou non des télésièges. L'unique loueur de matériels de ski du Grand Puy est désormais en sursis : "Sans remontée mécanique, il n'y a plus de ski, donc je ne suis plus là", s'inquiète le loueur de ski. Dans le bureau de vote, tout est déjà prêt pour les 1 300 électeurs de la commune.