VIDEO. Avant le référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, on révise l'histoire de l'archipel en dessins

La Nouvelle-Calédonie, petit territoire stratégique de 270 000 habitants dans le Pacifique, doit décider dimanche 4 novembre lors d'un référendum d'autodétermination historique si elle reste française, scénario le plus probable, ou si elle choisit l'indépendance. Près de 175 000 électeurs de cet archipel français depuis 1853 et disposant d'importantes réserves de nickel devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Mais connaissez-vous bien ce territoire ultra-marin ? Depuis Paris, il faut au moins 24 heures pour rejoindre cet archipel d'îles situé à 17 000 kilomètres de la métropole. L'île principale, appelée Grande Terre et plantée au milieu de l'océan Pacifique, prend la forme d'une longue baguette de pain, de 400 kilomètres. La capitale, Nouméa, rassemble 74% de la population de la Nouvelle-Calédonie. La communauté kanake y est la plus nombreuse, devant celle des Européens. Dimanche, tous sont appelés aux urnes pour se prononcer sur l'avenir de ce territoire et réfléchir à "un destin commun".