Nouvelle-Calédonie : les responsables économiques appellent au maintien du référendum d'autodétermination au 12 décembre

Les principales organisations patronales et artisanales redoutent des "conséquences économiques et sociales désastreuses" si le référendum était reporté, comme le demandent les indépendantistes.

Pas question de changer le calendrier. Les principales organisations patronales et artisanales de Nouvelle-Calédonie craignent des "conséquences économiques et sociales désastreuses" si le référendum sur l'indépendance prévu le 12 décembre était reporté après la décision des indépendantistes de ne pas y participer. "La Nouvelle-Calédonie ne peut se permettre un report du référendum en 2022, il doit se tenir à la date prévue car la démocratie est plus forte que la pandémie", ont déclaré à la presse, mercredi 27 octobre, les responsables de NC Eco, qui rassemble l'ensemble des acteurs économiques néo-calédoniens.

Ils s'exprimaient après que les indépendantistes du FLNKS ont annoncé la semaine dernière leur choix de ne pas participer à ce troisième scrutin référendaire en raison de l'épidémie de Covid-19, qui frappe l'archipel et empêche "une campagne équitable", selon eux. Alors que l'économie souffre de "cette longue période d'incertitude institutionnelle", NC Eco a souligné qu'entre 2016 et 2020 "l'emploi salarié avait baissé de 10%, de 40% dans le BTP et que chaque année 2 000 personnes quittent le territoire".

En visite à Nouméa, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a récemment répété que "seule une épidémie hors de contrôle" pourrrait entraîner un report du dernier référendum de l'accord de Nouméa. Une décision devrait être annoncée d'ici le 10 novembre.