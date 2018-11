DIRECT. Référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie : les bureaux de vote ferment leurs portes

Ce qu'il faut savoir

"Souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" Près de 175 000 électeurs sur les 270 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie, territoire stratégique situé à 18 000 kilomètres de Paris, sont appelés dimanche 4 novembre à répondre à cette question cruciale pour leur avenir. Le vote est d'ores et déjà marqué par une forte participation, marquant l'intérêt de la population pour ce référendum historique. La Nouvelle-Calédonie deviendra-t-elle la Kanaky, comme le souhaitent les indépendantistes ? Suivez les résultats du vote et toutes les réactions en direct avec franceinfo.

Près de trois électeurs sur quatre se sont prononcés. A 16 heures locales (6 heures à Paris), le taux de participation au scrutin s'établissait à 71,44%, selon Nouvelle-Calédonie 1ère. Les électeurs se rendent dans les 284 bureaux de vote entre amis, en famille, et klaxonnent parfois à la sortie des urnes.

Un devoir de "respect pour l'histoire". Les habitants attendaient ce référendum depuis les accords de Nouméa, et certains votent d'ailleurs pour la première fois. Pour eux, c'est un devoir, "un respect pour l'histoire" que de se rendre aux urnes.

Important dispositif de sécurité. La sécurité sur place a été renforcée, avec 1 000 gendarmes déployés pour sécuriser le référendum. Des voitures de police sont garées devant les bureaux de vote, et les routes sont surveillées de près pour éviter tout blocage à l'annonce des résultats. Les autorités sont plutôt confiantes et ne craignent pas de débordements, la vente d'alcool étant notamment interdite tout le week-end.

Emmanuel Macron s'exprimera à 13 heures. Ce référendum, qui vient ponctuer 30 ans de décolonisation progressive, est attentivement surveillé par Paris. Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision à 13 heures (23 heures à Nouméa) à l'issue de la proclamation du résultat.