Taxation des super-profits : le PS déposera sa proposition de référendum d'initiative partagée ce mercredi

La proposition de loi sur le référendum d'initiative partagée pour taxer les super-profits, lancée par le patron du PS et député Olivier Faure, sera déposée mercredi 21 septembre, a appris franceinfo de sources parlementaires. Le Parti socialiste, qui porte le texte, a obtenu les 185 signatures de parlementaires nécessaires, de la part des groupes de la Nupes à l'Assemblée Nationale et des socialistes au Sénat.

Depuis plusieurs semaines, l'opposition maintenait la pression sur la question des super-profits. La Nupes avait lancé une pétition en ligne, qui a récolté plus de 135 000 signatures. De plus, la commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par l'insoumis Eric Coquerel, lance une mission flash sur la taxation des super-profits des multinationales, avec David Amiel (LREM) et Manuel Bompard (LFI) comme co-rapporteurs.

Si le Conseil constitutionnel valide ce texte déposé par l'Assemblée, il faudra recueillir les signatures de 4,5 millions d'électeurs pour activer le référendum d'initiative partagée (RIP) sur la taxation des super-profits.