Devançant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira a remporté la primaire populaire. Plus de 392 000 personnes ont voté lors de ce scrutin, qui s’est conclu dimanche 30 janvier.

La primaire populaire a rendu son verdict : l’ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a terminé en tête du scrutin. Plus de 392 000 personnes ont voté, un total supérieur à la primaire des écologistes ou à celle des Républicains. Mais sur les sept candidats en lice, trois d’entre eux avaient annoncé ne pas reconnaître le scrutin : Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, arrivés respectivement deuxième et troisième, ainsi qu’Anne Hidalgo.

Une unité difficile à trouver

Certains sympathisants de gauche se veulent optimistes. "C’est un mouvement inédit qui pousse, pour qu’on ait un seul candidat à l’élection présidentielle. C’est une étape très importante", estime un homme. Christiane Taubira souhaite désormais que ce succès soit un tremplin pour sa candidature à l’élection présidentielle et que sa légitimité en ressorte renforcée. "Vous avez surtout voulu offrir à la gauche, à l’écologie, les l’élan qui permet d’aller, d’envisager, de construire des victoires essentielles", a-t-elle réagi après l’annonce des résultats. Mais l’union demeure très incertaine. Pour l’heure, selon les derniers sondages, aucun des candidats de gauche n’est en mesure de se qualifier pour le second tour.