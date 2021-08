Présidentielle 2022 : Stéphane Le Foll candidat à un "débat présidentiel" au sein du Parti socialiste

C. Roux

Stéphane Le Foll, maire (PS) du Mans (Sarthe), sortira prochainement un livre, Renouer avec la France des Lumières (Ed. Calmann-Lévy). Cet ouvrage est un programme pour l'élection présidentielle de 2022. Invité des "4 Vérités" de France 2, mercredi 25 août, l'ancien ministre affirme être candidat à la primaire socialiste. "Dans ce grand parti qu'est le Parti socialiste, il ne peut pas y avoir de candidature qui s'impose, a-t-il déclaré. Il doit y avoir, au contraire, un débat sur l'avenir de la France dans l'Europe (...). Je suis candidat dans ce débat, à porter un projet et une idée pour la France, les Français et la gauche, qui connaît, on le sait aujourd'hui, beaucoup de difficultés."

"J'ai aussi une légitimité"

"Je suis candidat à une primaire qui n'existe pas sous la forme de la primaire telle qu'elle a existé, a concédé Stéphane Le Foll. Mais je considère comme absolument nécessaire qu'il y ait un débat, au sein du Parti socialiste, présidentiel, hors du congrès (...), fin octobre, début novembre." Le maire du Mans prône ainsi un débat suivi d'un vote. Au sujet d'Anne Hidalgo, jugée candidate naturelle du PS et qui compte se lancer dans les prochains jours, Stéphane Le Foll admet qu'elle "a une légitimité", mais avance : "J'ai aussi une légitimité. J'ai été ministre pendant cinq ans, porte-parole du gouvernement. Je sais ce que c'est que de gouverner." Par ailleurs, Stéphane Le Foll affirme qu'il n'y a pas de candidature naturelle au Parti socialiste. "Toutes les fois où il y a eu une candidature (...), il y a eu un débat", justifie-t-il.