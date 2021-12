Possible candidature de Christiane Taubira : "Ça fait du bien d'entendre cet enthousiasme-là", réagit la Primaire populaire

"On a besoin de personnes qui prennent leurs responsabilités au service du rassemblement (...) Ça fait du bien d'entendre cet enthousiasme-là", réagit Samuel Grzybowski, le porte-parole de la Primaire populaire, vendredi 17 décembre sur franceinfo, après l'annonce de Christiane Taubira. L'ancienne ministre de la Justice "envisage" une candidature à la présidentielle. L'initiative de la Primaire populaire lancée par des militants de gauche en vue de "désigner la personnalité la plus à même de porter les valeurs écologiques, démocratiques et sociales et de rassembler autour d'elle", revendique à ce jour près de 300 000 inscriptions en vue d'un scrutin en ligne prévu du 27 au 30 janvier.

franceinfo : Comment accueillez-vous cette annonce ?

Samuel Grzybowski : Il faut retrouver de l'espoir et de l'enthousiasme, on a besoin de personnes qui prennent leurs responsabilités au service du rassemblement. Parce qu'aujourd'hui il n'y a que le rassemblement qui peut redonner de l'espoir. Pour gagner cette présidentielle, les sondages le disent et donc je ne comprends pas qu'on puisse dire : "Oui allons à la présidentielle mais derrière moi." Ce que je salue dans la démarche de Christiane Taubira en tant que mouvement citoyen, c'est de dire : "Je ne rajouterai pas une candidature aux candidatures", ce qui veut dire qu'elle va chercher a priori un processus de départage, qu'elle prend ses responsabilités et oui ça fait du bien d'entendre cet enthousiasme-là.

Est-ce que ça se traduit par une participation à la Primaire populaire ?

Sincèrement, je ne peux pas l'assurer aujourd'hui. Déjà parce qu'elle ne nous l'a pas ni confirmé ni infirmé. Les portes sont très grandes ouvertes. Ce que j'entends mais c'est une simple position, c'est qu'elle cherche à faire le rassemblement, mais tous les moyens sont possibles pour ça. Elle peut envisager un accord avec différentes forces politiques, un conclave, reconnaître le scrutin de la Primaire populaire qui aura lieu quoi qu'il arrive à la fin du mois de janvier à laquelle elle sera soumise comme les autres si elle se déclare candidate pour de vrai avant le 15 janvier. En gros, elle se met en ballotage. Et on aimerait que tous les candidats dans la course disent pareil.

Il ne va pas falloir attendre trop longtemps, la présidentielle est en avril ...

Il y a un calendrier très clair. En tout cas, nous, en tant que mouvement citoyen on a essayé d'agréger cette colère qui se tourne vers l'espoir et sur beaucoup d'enthousiasme. Ces 300 000 citoyens ne peuvent pas choisir entre des frères et sœurs ennemis. Ils ne peuvent pas choisir entre la tradition socialiste, écologiste ou insoumise parce qu'elles sont trop proches pour les électeurs, et on a l'impression que les appareils ont du mal à l'entendre et qu'ils attendent le résultat de ce scrutin qui aura lieu fin janvier et qui va départager les candidats engagés à gauche à la présidentielle.