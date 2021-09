Olivier Faure officiellement réélu à la tête du PS au 79e Congrès du Parti

C'est désormais officiel. Olivier Faure a été réélu samedi 18 septembre Premier secrétaire du Parti socialiste, sous les acclamations, à l'ouverture du 79e Congrès du parti, à Villeurbanne.

Le Premier secrétaire a été réélu à l'issue de la ratification, par le Congrès, des résultats d'un vote organisé jeudi de 17 à 22 heures pour près de 22 000 adhérents à jour de cotisation dans 2 500 bureaux.

Merci infiniment aux militants socialistes. Votre confiance me touche et m’honore. Votre enthousiasme et votre détermination sont ma force. Merci à @HeleneGeoffroy de m’avoir porté la contradiction et fait vivre la démocratie. 1/2 https://t.co/zUpKwe7IjS