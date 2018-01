"Il est minuit moins cinq avant notre disparition" : comment le PS s'empoigne sur un champ de ruines

S'il n'a pas encore disparu, le PS végète après ses défaites successives aux municipales de 2014, aux départementales et aux régionales de 2015, et surtout après la débâcle de 2017. Nombre de députés divisé par dix, finances au plus bas, plan social visant à licencier 55 permanents sur 97… Tous les voyants sont au rouge. La ligne politique du parti reste, elle, inaudible, coincée entre le "ni droite ni gauche" de Macron et l'insoumission de Mélenchon. "On n'est même plus au fond de la piscine, on est carrément dans le siphon !" reconnaît un ancien ministre de François Hollande.

La perspective d'une disparition du PS est désormais prise au sérieux. "Au mieux ce sera un congrès de survie, au pire le prélude à une disparition", observe l'ancien député Christian Paul, ex-leader des frondeurs, qui regarde désormais d'un peu plus loin ses camarades s'écharper.