Les candidats à la direction du Parti socialiste vont participer à un débat télévisé, le 7 mars

Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel participeront à un débat télévisé, une semaine avant le premier tour du scrutin.

Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du PS – Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel – vont participer à un débat, le 7 mars prochain de 21 heures à 22 heures, annonce le parti dans un communiqué, vendredi 23 février. "Pour la première fois à l'occasion d'un Congrès, le Parti socialiste organisera, en partenariat avec un pool médias composé de LCI, RTL et Le Figaro, un débat entre les quatre premiers signataires des textes d'orientation", écrit le parti.

Dernier sujet de discorde en date : l'organisation ou non d'un débat radio ou télédiffusé entre les quatre candidats. Début février, les proches de Stéphane Le Foll et Luc Carvounas avaient lancé l'idée qu'Olivier Faure serait réticent à un tel débat, mais ce dernier avait vivement répondu dans un tweet. "Mais qu'est-ce qui vous permet de parler en mon nom et de prétendre que je ne souhaite pas le débat ? Le congrès mérite mieux que la rumeur. Changez de pratiques."

Mais qu’est ce qui vous permet de parler en mon nom et de prétendre que je ne souhaite pas le débat ? Le congrès mérite mieux que la rumeur. Changez de pratiques. C’est la condition de la #Renaissance — Olivier Faure (@faureolivier) 10 février 2018

Le scrutin se déroulera les 15 et 29 mars, quelques jours avant le 78e Congrès du PS, qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril. Environ 102 000 militants sont invités à voter.