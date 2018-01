Le conseiller régional d'Ile-de-France (ex-PS) Gilbert Cuzou mis en examen pour viol

Cet ancien membre de la campagne présidentielle de Benoît Hamon est visé par par cinq plaintes, dont une pour viol.

Le conseiller régional d'Ile-de-France Gilbert Cuzou, ex-membre de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, a été mis en examen, vendredi 26 janvier, pour viol et agressions sexuelles. Placé en garde à vue mardi, Gilbert Cuzou, 34 ans, est visé par cinq plaintes de militantes du Parti socialiste qui ont participé de près ou de loin à la campagne présidentielle de l'ancien candidat socialiste Benoît Hamon.

Il a été présenté vendredi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel et viol, et l'a placé sous contrôle judiciaire, a indiqué son avocat Me Philippe Ohayon. L'enquête se poursuit sous l'égide de deux magistrats instructeurs.

Gilbert Cuzou avait été exclu de son groupe politique au conseil régional

"On est dans le microcosme du parti socialiste, qui est tout autant un réseau affectif que politique. Les faits sont donc complexes et nécessitent de vraies investigations. Le contrôle judiciaire est logique", déclaré son avocat. Une enquête préliminaire avait été ouverte en octobre après le dépôt de deux premières plaintes.

Dans la foulée, Gilbert Cuzou avait été exclu de son groupe politique au conseil régional, Alternative écologiste et sociale (AES), qu'il avait intégré quelques jours plus tôt. "Dans toutes les organisations dans lesquelles il y a des relations de pouvoir et des hiérarchies, on sait qu'aujourd'hui il existe des faits de harcèlement et potentiellement d'agressions sexuelles, et je ne souhaite pas que (le mouvement de dénonciation, ndlr) retombe", a réagi jeudi sur France 2 Benoît Hamon, qui a fondé le mouvement Génération.s après sa défaite à la présidentielle.