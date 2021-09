DIRECT. Présidentielle 2022 : Jour J pour Anne Hidalgo, qui doit annoncer sa candidature depuis Rouen

Sous les pavés, la plage. Et sous les graviers ? Un manifestant de 25 ans a été arrêté et inculpé pour avoir lancé des graviers sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau en début de semaine lors d'un déplacement électoral. L'homme a été inculpé de "violences avec armes" et sera jugé le 6 octobre, précise la police régionale dans un communiqué.