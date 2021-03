Il est 22h20, ce 10 mai 1981, quand, depuis son fief de Château-Chinon (Nièvre), François Mitterrand s'apprête à lire son premier discours de président élu. Devant la foule compacte de ses partisans qui crient son nom, le socialiste dit mesurer "le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur". Cela fait 23 ans que les héritiers de Jaurès et Blum attendent d'accéder à la fonction suprême, celle de chef de l'Etat. Jamais depuis l'instauration de la Ve République en 1958 un socialiste n'était parvenu à ravir l'Elysée à la droite. François Mitterrand le sait : il entre dans l'Histoire. Et pour longtemps, puisque deux septennats s'ouvrent à lui.

Si cet ancien ministre de la IVe République assure qu'il sera le président de tous les Français, le pays est néanmoins coupé en deux. La liesse populaire qui s'exprime à la Bastille, à Paris, mais aussi dans plusieurs grandes villes de France, tranche avec l'abattement, voire la peur, qui saisit le peuple de droite. Certains craignent même un changement de régime et lorgnent du côté de l'étranger.

Dans le cadre du quarantième anniversaire de l'accession de Mitterrand au pouvoir, franceinfo lance un appel à témoignages à celles et ceux qui ont vécu cette élection et les bouleversements qu'elle a entraînés. Vous étiez place de la Bastille à hurler "on a gagné !" ? Du côté de la rue de Solférino à chanter victoire dès l'annonce des résultats par Laurent Fabius ? Ou même à Château-Chinon auprès du vainqueur ? Au contraire, partisan de Valéry Giscard d'Estaing, vous ruminiez votre déception et votre peur de l'arrivée des "cocos" à l'Elysée ? Quel souvenir gardez-vous de cette journée et de son lendemain ?

