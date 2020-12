Manifestations : à Paris, les commerçants lassés du vandalisme

À Paris, une commerçante a découvert son magasin endommagé, dimanche 6 décembre, au lendemain de la manifestation contre la proposition de loi sur la "sécurité globale". "Je n’ai pas bougé de chez moi hier parce que c’était très chaud, et là je suis choquée. Je pensais qu’il y avait des dégâts, mais à ce point…", commente-t-elle face aux journalistes de France Télévisions. Dans cette rue, plusieurs véhicules ont été incendiés, des vitrines et des commerces ont été saccagés. "Je me demande quand on va pouvoir manifester […] sans terminer là-dedans", commente une riveraine.

Sécurité insuffisante ?

Les incidents violents ont éclaté samedi 5 décembre en début d’après-midi, un peu plus d’une heure après le départ du cortège. Entre 400 et 500 casseurs infiltrés ont multiplié les actes de vandalisme. Le lendemain, le directeur d’une agence immobilière, Frédéric Martinache, a retrouvé sa boutique prise pour cible. "J’ai presque toutes les peintures à refaire", déplore-t-il. Pour Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance Police Nationale, "on a sous-dimensionné le dispositif de sécurité" lors de la manifestation. Camille Guttin, journaliste France Télévisions en direct depuis le 20eme arrondissement de Paris, rapporte le chiffre de "95 personnes interpellées" dans la journée du samedi 5 décembre dont "42 à Paris".

Le JT

