DIRECT. "Sécurité globale" : une nouvelle journée de mobilisation dans toute la France

On commence par un premier point sur l'actualité :

• #CLIMAT Un sommet virtuel pour les cinq ans de l'accord de Paris. Des dizaines d'Etat et de gouvernements se retrouvent aujourd'hui pour afficher leurs nouveaux objectifs, alors que "les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l'enjeu", comme le regrette l'ONU.

• #ETATS_UNIS Nouveau revers pour Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis refuse de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite à la présidentielle. L'intéressé a regretté sur Twitter que la Cour Suprême "nous a[it] laissé tomber", accusant les juges de n'avoir fait preuve "ni de sagesse, ni de courage".

• #COVID_19 Les Français pourront fêter Noël malgré l'épidémie de Covid-19, mais la déception est grande pour les cinémas ou les théâtres, qui resteront fermés trois semaines de plus. Le président Macron a appelé les Français à "redoubler de vigilance" à Noël.

• #EUROMILLIONS Le jackpot de 200 millions d'euros a été remporté en France, a appris franceinfo auprès de la Française des jeux, ce vendredi soir. Il s'agit du plus gros gain remporté à la loterie dans l’Hexagone et en Europe. Ce joueur (ou cette joueuse) a désormais 120 jours (quatre mois) pour se faire connaître auprès de la FDJ et empocher son gain.