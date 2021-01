DIRECT. Les opposants à la proposition de loi "sécurité globale" manifestent à nouveau samedi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SECURITE_GLOBALE

: A Laval, quelque 250 personnes ont manifesté contre la proposition de loi relative à la "sécurité globale", signale France Bleu Mayenne. Une centaine de "teuffeurs" était également présents dans le cortège, afin d'apporter leur soutien à l'organisateur de la fête organisée à Lieuron (Ille-et-Vilaine) pour le Nouvel an. Plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus aujourd'hui en France.

: Il est midi. Voici les principaux titres de l'actualité :



Armin Laschet, favorable à la continuité avec l'ère centriste d'Angela Merkel en Allemagne, a été élu président du parti conservateur CDU.





• Météo France a placé 32 départements en vigilance orange en raison des risques de neige et de verglas. Pour l'heure, les premières neiges se produisent "notamment vers la Haute-Normandie et sur l'ouest de l'Ile-de-France".





• Le couvre-feu est dorénavant fixé à 18 heures sur l'ensemble du territoire français, dans le cadre des mesures sanitaires contre l'épidémie de Covid-19.



Le gouvernement français a opposé hier un veto "clair et définitif" au rapprochement proposé par Couche-Tard au géant français Carrefour. Le groupe canadien a donc retiré son offre, selon l'agence Bloomberg.



Près de 80 rassemblements sont prévus aujourd'hui en France "pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse.

Le laboratoire Pfizer va réduire les livraisons de son vaccin en Europe jusqu'à début février à cause de la rénovation de son usine en Belgique. La France va devoir "ajuster" son rythme de vaccination dans les prochaines semaines.



