DIRECT. Le texte controversé sur la "sécurité globale" soumis au vote des députés à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Lors des questions au gouvernement, Jean Castex a défendu le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, soupçonné d'avoir téléguidé le syndicat "Avenir lycéen", en balayant des "affirmations dénuées de tout fondement". Le Premier ministre a notamment renvoyé à un "contrôle sur pièces" de l'association dont "le résultat est attendu pour la mi-décembre".

: Pour rappel, l'article 24 cristallise passions et antagonismes. La majorité souhaite pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" de membres des forces de l'ordre en intervention, quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique". Une mesure plébiscitée par les syndicats policiers mais qui suscite une levée de boucliers à gauche et chez les défenseurs des libertés publiques, qui y voient "une atteinte disproportionnée" à la liberté d'informer.

: "C'est un excellent texte, a toutefois soutenu Jean Castex devant l'Assemblée nationale. Nous l'avons déjà amendé. Je ne doute pas que les débats permettront de le clarifier encore davantage."

: #SECURITE_GLOBALE Le Premier ministre Jean Castex annonce qu'il saisira lui-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 du projet de loi.

: Une enquête a été ouverte pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" à la suite d'un croche-pied fait sur un migrant par un policier à Paris hier soir, confirme le parquet de Paris. C'est l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) qui est chargée d'enquêter sur ces faits visibles dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

: L'ancienne vice-présidente de la région Hauts-de-France et écologiste Sandrine Rousseau appelle sur Twitter à un rassemblement devant l'Assemblée nationale à 16 heures contre le vote du projet de loi sur la sécurité globale.

: Ils ne sonneront pas à votre porte cette année. Pour écouler les stocks de calendriers cette année, les pompiers ont trouvé la parade: organiser une vente en ligne via la plateforme internet Helloasso. Les internautes peuvent faire un don du montant de leur choix. En échange, un calendrier sera déposé dans leur boite aux lettres.

: Vous avez vu circuler une information qui vous interpelle, vous doutez de sa véracité ? Signalez-la dans les commentaires avec le mot-dièse #vraioufake, nos journalistes la vérifieront.

: Le ministère de la Transition écologique a publié aujourd'hui les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs. Ces nouvelles règles, dites RE 2020, doivent entrer en vigueur à partir de l'été 2021 au lieu de janvier 2021, comme cela avait été prévu avant la crise sanitaire. Objectif : une réduction d'au moins 30% de la consommation d'énergie au quotidien ainsi que des émissions de gaz à effet de serre lors de la construction.

: Une centaine de policiers ont mené ce matin une opération dans le quartier de la Paillade à Montpellier (Hérault), après la fusillade du 1er novembre, indique France Bleu Hérault. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Des tirs avaient eu lieu en plein jour, en début d'après-midi, et une balle perdue avait traversé le mur de la chambre d'une petite fille, dans l'un des appartements de la tour d'Assas, sans la blesser.

: Le cinéaste Kambozia Partovi, scénariste du seul film iranien couronné par un Lion d'or à Venise, est mort du coronavirus, a annoncé la Fondation Farabi, chargée de la promotion du cinéma de la République islamique. Réalisateur et scénariste, Kambozia Partovi, 64 ans, était l'un des "cinéastes influents du cinéma iranien pour enfants".







(AVENTURIER PATRICK / SIPA)

: Charlie Dalin (Apivia) a encore creusé son avance, désormais supérieure à 56 milles (un peu plus de 100 km) à la mi-journée, sur Thomas Ruyant (LinkedOut), alors qu'ils négocient toujours la descente de l'Atlantique sud. Le duo se tient loin du reste de la flotte. Leur poursuivant direct, Jean Le Cam (Yes We Cam!), doyen de la course à bord d'un bateau datant de 2007, est troisième à 280 milles nautiques (520 km) de Dalin.

: A quoi pourrait ressembler la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France ? Elle pourrait démarrer dès janvier mais plusieurs questions subsistent. Voici des éléments de réponse.





: L'article 24 du projet de loi "sera difficilement applicable", estime le président du tribunal judiciaire de Paris. "Concilier l'articulation de deux principes que l'on veut respecter", la protection des policiers et la liberté de la presse, est toujours "extrêmement difficile en matière de libertés publiques", explique Stéphane Noël sur franceinfo.

: Après avoir été graciées par Donald Trump, elles iront se reposer au Gobblers Rest (littéralement le "repos des animaux qui font glouglou"), sur le campus de la Virginia Tech University. Mais comme l'expliquent France Inter et Vanity Fair, les dindes présidentielles ne vivent pas longtemps. Trop gâtées et engraissées, les deux volailles meurent généralement rapidement, après un ou deux ans.

: Bonjour, petite question pour se détendre aussi un peu la tête mais quand même d actualité : Que deviennent les dindes graciées tous les ans par les présidents américains ? Bien à vous.

: Ancien membre du commando itinérant d'ETA, un groupe de séparatistes basques français, reconnus responsables d'une vingtaine d'attentats commis en Espagne dans les années 1980, Frédéric Haranburu avait été arrêté en avril 1990 et condamné à la perpétuité.

: Après 30 ans de détention, l'ancien militant de l'ETA Frédéric Haranburu,dit Xistor, est sorti de la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) aujourd'hui, rapporte France Bleu Pays basque.

: Il est 14 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Gérald Darmanin a annoncé avoir "demandé à l'IGPN (la "police des polices") de remettre ses conclusions sous 48 heures" sur les violences observées hier soir lors de l'évacuation par les forces de l'ordre d'un campement de migrants place de la République, à Paris.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, le sixième conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique.



Après ces nouvelles dénonciations de violences policières, documentées par des vidéos, plusieurs personnalités de gauche demandent à nouveau le retrait de la proposition de loi sur la "sécurité globale". Son vote à l'Assemblée est prévu en fin d'après-midi.



Emmanuel Macron a réuni un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée, avant son allocution ce soir à 20 heures. Voici ce que l'on sait des pistes envisagées pour l'allègement des restrictions.

: Je vous présente Corn and Cob, une paire de dindes qui seront graciées par le président américain Donald Trump, dans leur chambre au Willard Intercontinental Hotel à Washington. La cérémonie aura lieu plus tard cette semaine, avant les vacances de Thanksgiving.





(SAUL LOEB / AFP)





: La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit la justice pour un possible "abus de confiance" du ministre aux PME, Alain Griset, a appris franceinfo ce mardi de source proche du dossier, confirmant une information du Monde (article réservé aux abonnés). "Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts de monsieur Griset" ne sont "ni exactes, ni sincères", écrit l’institution dans sa délibération, citée par le quotidien du soir.





: Bonjour Les 20 000 animations habituellement organisées dans toute la France en décembre pour le Téléthon ne pourront avoir lieu cette année. La 34e édition, les 4 et 5 décembre, se limitera à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet. Selon Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, le coronavirus a ralenti l'activité des laboratoires et va impacter la collecte, "parce que les animations qui devaient avoir lieu sur le terrain n'auront pas lieu, alors qu'elles représentent 40%" des dons, soit 30 millions d'euros.

: Bonjour FI. Bientôt le #Téléthon. Comment les manifestations vont-elles pouvoir se dérouler avec les mesures Covid ? J'imagine une grosse incidence sur le compteur. Avez-vous des informations sur les possibles répercussions (avancées des recherches cliniques, essais, etc.) ? Bonne continuation.

: "Je suis heureuse d'annoncer que nous approuverons demain un nouveau contrat pour sécuriser un autre vaccin contre le Covid-19 dans notre portefeuille", a déclaré Ursula von der Leyen, lors d'un point-presse, évoquant aussi un septième contrat à venir, sans plus de précisions.

: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, le sixième conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique.

: Enfin, une convention entre Carrefour et la gendarmerie nationale a été passée pour la diffusion des messages de prévention sur les produits du quotidien (sachets de baguette de pain, sacs Carrefour, étiquetage des produits) et le centre commercial de la Ville-du-Bois accueille une permanence de la gendarmerie.

: Un dispositif de signalement sécurisé sur le site carrefour.fr pour les victimes de violences prévoit un bouton "Je signale" sur la bannière d’accueil, qui permettra une redirection sur la plateforme de signalement arretonslesviolences.gouv.fr afin de contacter de façon sûre les forces de l’ordre proches de chez soi.

: Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, s’est rendue dans le magasin Carrefour de la Ville-du-Bois (Essonne) ce matin afin de lancer le partenariat entre Carrefour et la gendarmerie nationale sur les violences conjugales.

: Près d'un demi-siècle après avoir terrorisé des baigneurs dans Les Dents de la mer, la maquette du requin de près de 8 mètres de long a rejoint le tant attendu musée des Oscars de Los Angeles. Il a fallu une grue pour passer par une fenêtre du musée ses mâchoires de plus d'un mètre et demi de large.







: La maire de Paris Anne Hidalgo annonce de son côté sur Twitter avoir écrit ce matin au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de sa "plus ferme condamnation" des "interventions policières particulièrement brutales et choquantes contre des réfugiés dans Paris".

: Le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, dénonce aujourd'hui dans un tweet "les violences sur des avocats et sur des membres du Conseil de l’ordre" qu'il qualifie d'"inadmissibles", après l’évacuation controversée d’un camp de migrants hier soir place de la République à Paris. Il annonce saisir "immédiatement" le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et le préfet de police, Didier Lallement.

: En plus de sa saisie administrative, l’IGPN a été saisie, judiciairement, d'un cas de violence présumé lors de l'évacuation d'un camp de migrants hier soir, place de la République à Paris, selon les informations de franceinfo. Il s'agit du "croche-pied" d'un fonctionnaire de police montré sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

: La célèbre compagnie de cirque Alexis Gruss n'a plus donné aucun spectacle depuis le 28 octobre à cause du confinement. "On a perdu plus de 40% de chiffre d'affaires", s'alarme Firmin Gruss. Les circassiens sont reçus mardi matin au ministère de la Culture. Voici le reportage de Sandrine Etoa-Andegue.





(VALERY HACHE / AFP)



: Vous êtes plusieurs à m'interpeller sur un retour du couvre-feu. Vous aurez la réponse à 20 heures avec le chef de l'Etat. Mais sachez que la mesure avait été évoquée par le Conseil scientifique dans son avis du 26 octobre dernier (PDF) et qu'elle séduirait l'exécutif, selon les informations de France Télévisions recueillies auprès du gouvernement.

:



Couvre-feu ?

:



Couvre-feu toujours d'actualité ?

:



On parle d'un couvre-feu, vrai ou pas ?

: "Nous allons tranquillement vers un Etat autoritaire."



Nathalie Sarles ne votera pas en faveur de la proposition de loi sur la "sécurité globale" cet après-midi à l'Assemblée nationale. La députée du Roannais critique sur France Bleu un texte qui va "beaucoup trop loin".

: On vous demande de faire des efforts pour *un* Noël. Se passer d'un repas, cela pour protéger sa famille, cela me paraît être raisonnable. Je n'ai pas vu mes parents depuis janvier (ils sont en Angleterre) car je souhaite les protéger, et je sais que les jours meilleurs arriveront. Je préfère donc voir ma belle-famille ici en France à Noël sans repas plutôt que de ne les pas voir du tout ! Les propos de Rémi Salomon sont de bon sens. C'est pénible, on est d'accord, mais on ne peut pas nier que c'est raisonné.

: A tous les gens qui trouvent infantilisants ou honteux les propos de Rémi Salomon, à tous ceux qui finalement sont prêts à faire prendre des risques à leurs ainés, en raison de leur impatience égoïste, ne venez pas pleurer si jamais vos anciens tombent malades et meurent. J'espère que vous resterez droit dans vos bottes devant le cercueil et que vous pourrez regarder droit dans les yeux le reste de votre famille et que vous assumerez leur mort sans broncher. C'est vrai que c'est tellement mieux de vouloir à tout prix (et quel prix !) passer ces fêtes avec les anciens, au risque que ce soit le dernier, plutôt que de reporter, annuler et en passer peut-être encore des dizaines d'autres par la suite quand on aura enfin vaincu le virus (ou au moins trouver un vaccin et un traitement). Je parle en connaissance de cause... Je fais partie des familles endeuillées par la Covid. Alors ce genre de discours bas de plafond me rend dingue.

: Vous avez été plusieurs dans les commentaires à vous offusquer des propos de Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, qui suggère de "couper la bûche en deux" et laisser "papy et mamie" manger "dans la cuisine" à Noël. Mais certains d'entre vous comprennent et suggèrent de ne pas manger du tout avec les grands-parents cette année.

: Vous voulez vous préparer un bon dessert sans œufs ce midi ? Dans le monde, 86 % des œufs sont produits dans des fermes intensives. Si l'on veut réduire sa consommation, différents produits peuvent être utilisés. Brut vous explique lesquels.





: Le groupe pétrolier Total a décidé d’arrêter la production de sa raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) pour plusieurs mois, en raison de la situation économique liée à l'épidémie de Covid-19. Il s’agit d’un "arrêt conjoncturel", précise la direction. La CGT pétrochimie est sans inquiétude à ce stade sur un redémarrage.

: Pour la présidentielle de 2022, Olivier Faure veut refonder le Parti socialiste et cela passe notamment, selon lui, par un changement d'appellation. "Le nom, c'est un débat que je souhaite provoquer maintenant", a déclaré sur France Inter le premier secrétaire du PS.