Proposition de destitution d'Emmanuel Macron : "Je l'aurais voté", assure Sandrine Rousseau, députée les Écologistes

La commission des lois de l'Assemblée a rejetté la proposition de destitution d'Emmanuel Macron. "Le débat aurait mérité d’exister", assume Sandrine Rousseau.

Lors d'un vote, mardi 2 octobre, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est opposée à la proposition de destitution d'Emmanuel Macron, déposée par La France Insoumise. Les députés du parti reprochent au président de la République de ne pas avoir respecté le résultat des élections législatives. "Moi j’aurais voté la destitution du président de la République. Cela méritait un débat au vu de la confiscation du résultat du vote des législatives. Plusieurs personnalités de droite ont également dénoncé cela. Pas seulement le nouveau Front populaire. Ce qui s'est passé est anormal dans la Ve République. Je pense que le débat aurait mérité d’exister. J'espère que Emmanuel Macron nous entendra un petit peu", explique Sandrine Rousseau députée les Écologistes-NFP de Paris

"Une crise démocratique d'une ampleur inégalée"

"On est dans une crise démocratique d'une ampleur inégalée dans l’histoire de la Ve République. Cette crise est largement due à ce président qui estime, lui tout seul dans son bureau et dans on palais, ce qui est mieux pour les Français et ce qui est bon pour la France", ajoute la députée EELV.

Regardez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus