Présidentielle 2022 : des affiches "Zemmour président" collées dans plusieurs villes de France

Regard déterminé, chemise claire, veste noire… Le poster d’Éric Zemmour recouvre désormais celui des candidats aux élections régionales sur certains panneaux électoraux de plusieurs villes en France. "Nous, on a collé entre 80 et 100 affiches à peu près", affirme Pierre, membre de "Génération Z". Un Z pour Zemmour, du nom du journaliste-chroniqueur de CNews pour qui quelque 500 sympathisants, qui rêvent de le voir faire campagne en 2022, se sont mobilisés dans la nuit de dimanche à lundi dans 1 000 communes, selon les organisateurs.

Pierre a participé à l'opération de collage menée à Paris et en Île-de-France pour celui qu’il imagine être le prochain président. "Les régionales ont été intéressantes. On s'est rendu compte qu'en fait personne sur le plan national ne se détache, et on pense qu'Éric Zemmour serait celui qui pourrait porter ces idées-là, ces idées d'identité, de souveraineté, explique-t-il. Et on se dit comme lui, comme il le dit très justement, que le temps est peut-être de passer à l'action."

Zemmour bientôt candidat ?

Sauf que le polémiste n’a pas annoncé qu’il était candidat. Alors pourquoi cette campagne d’affichage "Zemmour président", comme si c’était le cas ? Justement, pour l’inciter à le faire, explique Antoine Diers, porte-parole de l’association "Les Amis d’Éric Zemmour", en partie à l’initiative de cette opération.

"C'est surtout une démonstration de la capacité à faire une campagne." Antoine Diers, porte-parole de l'association "Les Amis d'Éric Zemmour" franceinfo

"On a montré que derrière Éric Zemmour y avait des gens qui, le jour où il dira qu'il est candidat, sont prêts à déclencher la machine, ils sont prêts à mener une campagne pour la présidentielle", poursuit-il. Des actions similaires seront conduites dans les prochains jours, indique l’association. Éric Zemmour, lui, n’a pas réagi à ces affiches, ni répondu à nos sollicitations