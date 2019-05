"Le négationnisme commence toujours par un rire" : une résistante communiste répond au chroniqueur Daniel Riolo, qui accuse le PCF de collaboration

Un accrochage a opposé Daniel Riolo à la tête de liste communiste aux élections européennes Ian Brossat sur RMC, mardi, au sujet du rôle des communistes sous l'occupation.

"En vous entendant rire, ce matin, j’ai eu un haut-le-cœur" : Odette Nilès, 96 ans, militante communiste et résistante pendant la Seconde guerre mondiale, a répondu dans une lettre ouverte sur le site de L'Humanité, mardi 21 mai, aux propos et sarcasmes du chroniqueur de RMC Daniel Riolo. Ce dernier avait accusé le PCF de "collaboration avec les nazis" lors d'une interview de Ian Brossat, tête de liste des communistes aux élections européennes, sur la liste duquel figure Odette Nilès.

"[Le PCF] c'est la résistance, monsieur. C'est 75 000 fusillés", avait répliqué Ian Brossat à cette remarque de Daniel Riolo, sur le plateau du "Grand oral des GG" mardi matin, une réponse accueillie par un éclat de rire du chroniqueur. "Ce que vous dites est honteux", a poursuivi le candidat. "Le colonel Fabien a résisté dès le premier jour". "A quel moment ils se sont réveillés dans la guerre les communistes", a poursuivi de son côté son interlocuteur. Le candidat a isolé la séquence sur son compte Twitter :

Honte à @DanielRiolo qui insulte la mémoire des résistants communistes et qui a manifestement récupéré des cours d'histoire dans un Kinder surprise. #GrandesGueules pic.twitter.com/qkMg577ovs — Ian Brossat (@IanBrossat) 21 mai 2019

"Connaissez-vous seulement Guy Môquet ?"

Une intervention qui a fait réagir la résistante Odette Nilès, internée dans plusieurs camps dont celui de Chateaubriant (Loire-Atlantique) après avoir été arrêtée lors d'une manifestation en 1941. "Comment avons-nous pu en arriver à cela aujourd’hui, comment certains peuvent-ils parler d'un temps qu'ils n'ont pas vécu avec autant de mépris ou de raccourcis ?", écrit-t-elle, avant d'affirmer que "le négationnisme commence toujours ainsi : par un rire, par une moquerie."

Elle évoque également le souvenir des communistes "que j'ai rencontrés, que j’ai aimés, qui ont donné leur jeunesse ou pour certains, versés leur sang pour notre pays", et cite celui qui est sans doute l'un des plus connus, et qu'elle a cotoyé lors de son internement : "un être qui me fut cher : Guy Môquet. Le connaissez-vous seulement ?"

La candidate aux élections européennes s'adresse directement au chroniqueur de RMC : "Si vous l'acceptiez, je vous invite à venir chez moi afin que nous puissions échanger et parler et que je puisse vous dire les yeux dans les yeux ce que furent ma vie et mes engagements."

"Si c’est pour parler avec des grands-parents communistes... bah j’ai eu les miens donc ça va j’en sais assez !", a réagi Daniel Riolo, interpellé sur Twitter au sujet de cette lettre ouverte. "Après si t’as son numéro vas-y...", a-t-il conclu à l'adresse de son interlocuteur.

Je ne sais pas comment lui répondre en fait.

Mais si c’est pour parler avec des grands parents communistes... bah j’ai eu les miens donc ça va j’en sais assez ! Après si t’as son numéro vas y ... — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 21 mai 2019