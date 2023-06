Européennes 2024 : "Le PCF doit être en capacité de conduire une liste, seul", affirme le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc, député PCF, était l'invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 1er juin.

Le député PCF de Seine-Maritime, Hubert Wulfranc, s'est fait remarquer à l'Assemblée nationale lors de ses interventions sur la réforme des retraites, alors que la proposition de loi du groupe Liot a été amputée en commission de l’article revenant sur les 64 ans. "Il y a des lois très sensibles, qui tiennent à cœur aux milieux financiers, clairement des plus riches, et celle-là il faut qu'elle passe. Avec ou sans vote. Et, quand cela bloque, sans vote : 49.3, tous les artifices", estime Hubert Wulfranc, député PCF, invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 1er juin.

"Il y a des convergences majeures entre LR et le RN"

Le RN est-il l'"héritier de Pétain", comme l'a indiqué la Première ministre ? "Il est l'héritier, en même temps il faut éclairer l'actualité de ces nouvelles prises de position articulées à une nouvelle droite dans la diaspora des droites. Le dialogue est toujours en cours avec monsieur Ciotti par exemple [...]. Il y a des convergences majeures entre LR et le RN. Demain on peut très bien les retrouver, malheureusement, ensemble, main dans la main, pour faire une politique anti-sociale", indique le député PCF.

Le prochain gros morceau pour l'Assemblée sera le projet de loi sur l'immigration. Les communistes indiquent travailler avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sur quelles bases ? La "politique de coopération internationale doit être revivifiée comme jamais. La France est relativement absente en matière de coopération internationale pour faire en sorte que les pays qui subissent les affres de la guerre, du sous-développement, du dérèglement climatique, puissent porter une politique sociale qui permette à leurs concitoyens d'avoir la tête hors de l'eau et puis de construire quelque chose", précise Hubert Wulfranc. Faut-il plus d'immigration en France ? "Dans le BTP, dans le soin à la personne, dans l'économie réelle, ces travailleurs sont tout à fait insérés et nous en avons besoin", ajoute-t-il.

Y aura-t-il une liste commune Nupes pour les Européennes de 2024 ? "Je pense que notre parti doit être en capacité de conduire une liste, seul, [de manière] autonome", conclut le député PCF.